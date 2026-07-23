Европа конечно договори нов удар врз режимот на Путин

Амбасадорите на земјите-членки на Европската Унија денес постигнаа договор за 21-от пакет санкции против Русија. Писмена постапка за формална одлука ќе започне денес попладне, дознаваат дипломатски извори. Преговорите за 21-от пакет траеја со денови, а најновата пречка беше барањето на Грција на нејзините шпедитери да продолжат да им се дозволува да транспортираат течен руски гас наменет за трети земји.

Компромисот беше постигнат утрово. Тој предвидува ограничено ослободување од забраната за транспорт на руски течен гас до трети земји за договори склучени пред 24 февруари 2022 година, кога започна руската инвазија на Украина. Советот на ЕУ ќе го разгледува ова ослободување еднаш годишно.

Замрзнување на цената на нафтата

Пакетот, исто така, вклучува замрзнување на горната цена на руската нафта за 12 месеци, на сегашното ниво од 44,10 долари за барел. Ова ќе ја лиши Русија од значителен дел од нејзините приходи од нафта, бидејќи цените на нафтата нагло пораснаа поради конфликтот на Блискиот Исток.

Новиот пакет го додава најголемиот број физички и правни лица на листата на санкции досега. Пакетот вклучува обемни ограничувања и забрани за трансакции насочени кон рускиот финансиски сектор, нови мерки против криптовалутите и дополнителни трговски ограничувања што дополнително ја ограничуваат воената индустрија на Русија. На листата се додадени и нови бродови од руската флота во сенка.

Поддршка на Урсула фон дер Лајен

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, го поддржа договорот на земјите-членки на Европската Унија. „Ја поздравувам спогодбата за 21-от пакет санкции против Русија. Во време кога Украина добива воен моментум, нашите санкции продолжуваат да ги ослабуваат економските темели на воените напори на Русија“, објави фон дер Лајен денес на X.

Таа нагласи дека е направен важен чекор кон формална забрана за влез на руски борци во ЕУ. Уште 32 руски банки и платформи за тргување со криптовалути и нафта се додадени на листата на забрани за трансакции. Фон дер Лајен, исто така, нагласи дека санкциите за прв пат се насочени кон бродови што ѝ помагаат на руската сенка.