Шумски пожари беснеат во југозападна Франција, евакуирани се повеќе од 10.000 луѓе (видео)
Повеќе од 10.000 луѓе беа евакуирани преку ноќ во југозападна Франција откако пожар што брзо се ширеше зафати 2.000 хектари земја западно од градот Бордо, соопштија локалните власти.
Податоците покажуваат дека шумските пожари во Европа веќе изгореле повеќе земја оваа година од годишниот просек во последните две децении.
FEUX DE FORÊT : “La situation se dégrade” en Gironde, annoncent les secours. L’incendie, parti hier de Saumos, au nord du bassin d’Arcachon, continue de progresser ce matin et a parcouru plus de 2050 hectares. Près de 12.000 personnes sont évacuées au Porge et à Lège Cap-Ferret. pic.twitter.com/EzHA60LCFa
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026
Континентот, кој се затоплува најбрзо во светот, претрпе практично три последователни топлотни бранови оваа година. Петстотини пожарникари се обидуваат да го локализираат огромниот пожар, соопшти префектурата. Досега никој не е повреден.
Шумскиот пожар избувна во близина на областа на заливот Аркашон, туристичка жариште, а многу од евакуираните се туристи кои престојуваат во кампови.