Шумски пожари беснеат во југозападна Франција, евакуирани се повеќе од 10.000 луѓе (видео)

23/07/2026 10:34

Повеќе од 10.000 луѓе беа евакуирани преку ноќ во југозападна Франција откако пожар што брзо се ширеше зафати 2.000 хектари земја западно од градот Бордо, соопштија локалните власти.

Податоците покажуваат дека шумските пожари во Европа веќе изгореле повеќе земја оваа година од годишниот просек во последните две децении.

Континентот, кој се затоплува најбрзо во светот, претрпе практично три последователни топлотни бранови оваа година. Петстотини пожарникари се обидуваат да го локализираат огромниот пожар, соопшти префектурата. Досега никој не е повреден.

Шумскиот пожар избувна во близина на областа на заливот Аркашон, туристичка жариште, а многу од евакуираните се туристи кои престојуваат во кампови.

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