САД би можеле да нападнат и друга земја

Вашингтон – Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп разгледува воена акција во Мали против групата JNIM поврзана со Ал Каеда, изјавија сегашни и поранешни американски функционери запознаени со дискусиите. Доколку Трамп ги одобри нападите, Мали ќе стане осмата земја каде што тој наредил воени напади од почетокот на неговиот втор мандат, пишува Вашингтон пост.

Нема консензус меѓу високите американски функционери за тоа дали да се започне напад. Еден од најгласните застапници на воената опција е Себастијан Горка, виш директор за борба против тероризмот во Советот за национална безбедност. Пентагон не сакаше да коментира за случајот.

JNIM ги шири нападите

JNIM, или Џамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимин, се засили во Мали во последниве години и почна да шири напади кон крајбрежните земји на Западна Африка. Групата се смета за највооружена милитантна организација во регионот и една од најмоќните такви групи во светот.

Мали, земја со речиси 25 милиони жители, со години е погодена од насилството на исламистичките групи, но и од репресијата на сопствената воена хунта и руските платеници што ги ангажираше. Милитантите минатата година започнаа блокада на горивото што го парализираше поголемиот дел од земјата, а оваа пролет започнаа координирани напади низ целата земја.

Американците ги обвинуваат и Русите

Мали, Буркина Фасо и Нигер ги прекинаа голем дел од своите врски со Западот во последните години по воените удари и се обратија кон Русија за безбедносна помош. Претставник на администрацијата на Трамп ги обвини не само локалните власти за проблемите во Мали, туку и руските партнери, тврдејќи дека Москва се покажала како неефикасен безбедносен партнер.

Евентуалното американско воено вклучување носи и дополнителен ризик бидејќи руските сили се присутни во регионот. Ова би можело да бара договори меѓу Вашингтон и Москва за да се избегнат меѓусебни инциденти, слични на механизмите што постоеја во Сирија.

„Воената опција би можела да се врати како бумеранг“

Некои експерти предупредуваат дека новите американски напади би можеле дополнително да ја комплицираат ситуацијата. Васим Наср, експерт за Сахел, верува дека САД би биле покорисни во обидот да се најде политичко решение за конфликтот и да се изврши притисок врз хунтата од Мали да разговара со JNIM и другите противници што владата ги потиснува.

„Повторното избирање на воено решение нема да ги реши работите“, рече Наср. Тој потсети дека Французите се обидувале во Сахел десет години, а Русите пет години, но ситуацијата само се влошила.

Експертот за Сахел, Корин Дуфка, исто така предупредува дека американските напади би можеле да го наведат JNIM да почне да ги таргетира САД или Американците во регионот, што досега не го сторил. Според неа, таков потег би можел да има спротивен ефект.