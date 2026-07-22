Украина одобри извоз на дронови во САД за програмата на Пентагон

22/07/2026 18:15

Киев – Украина одобри извоз на дронови во САД, кои ќе учествуваат во програмата за симулација на борби, организирана од Пентагон.

Според неименуван извор, шест украински компании добиле дозвола за извоз на приближно сто дронови. Ниту Украина ниту САД официјално не коментираа.

Украина и САД исто така преговараат за поширок нацрт договор за украинските дронови, а и други држави се заинтересирани да набават украински дронови за тестирање.

Украина веќе потпиша договори за беспилотни летала со неколку европски и земји од Блиски Исток. Исто така, Киев ги ублажи ограничувањата за извоз на оружје и покрај војната со Русија, иако владата продолжува внимателно да го следи оружјето што се испорачува во странство.

Програмата „Доминација со беспилотни летала“ ((Drone Dominace) на Пентагон е натпревар, во кој мали дронови за напад од десетици различни производители мора да одговорат на предизвици дизајнирани да симулираат ситуации на бојното поле во реалниот свет.

Во првиот круг од натпреварот победи дронот заеднички произведен од украинската компанија „Скајфол“ (Skyfall) и британската компанија „Скајкатер“ (Skycutter). 

Поврзани содржини

Франција регистрираше над 5.700 дополнителни смртни случаи за време на јунскиот топлотен бран
Главниот обвинител на Унгарија поднесе оставка поради неприфатлив „јавен и политички притисок“
Европа подготвува ракета за удар длабоко во Русија. Програмата вреди 35 милијарди евра
Европската комисија ја отфрли иницијативата за забрана на миграцијата на незападното население
Орбан повика на отпор кон „тиранијата“ на Маѓар
Зеленски побара од новиот врховен командант на војската да ја интензивира офанзивата
Во Манила утре средба Лавров – Рубио
Валета и другите делови на Малта без струја

Најчитани