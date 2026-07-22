Европската комисија ја отфрли иницијативата за забрана на миграцијата на незападното население

Европската комисија (ЕК) денес ја отфрли граѓанската иницијатива за воведување мораториум на миграцијата за луѓе од незападно потекло, бидејќи не ги исполнува формалните услови и е спротивна на вредностите на Европската Унија, објави извршното тело на ЕУ.

Иницијативата „Закон за спасување на Европа“ ја покренаа холандската политичка коментаторка и активистка Ева Влардингербрук и австрискиот активист Мартин Селнер.

Тие ја повикуваат ЕК да предложи закон за „мораториум на нови незападни/неевропски имиграциски канали, вклучително и суспендирање на барањата за азил за економски мигранти и апликанти од безбедни земји на потекло, суспендирање на издавањето нови студентски визи и визи за семејно обединување за неевропејци и строго ограничување на легалните миграциски канали сè додека не се обнови социјалната кохезија и културниот континуитет во земјите-членки“.

Замена на населението и закана за малцинствата

Иницијаторите на иницијативата велат дека замената на населението преку легална и нелегална миграција во последните децении предизвикала голема штета на „социјалната кохезија, јавните услуги, безбедноста и етничкиот и културниот континуитет на европските народи, што доведува до паралелни општества, зголемен криминал и маргинализација на домородното население во нивните земји“.

Тие тврдат дека постои ризик „домородните народи на Европа да станат малцинско население во своите татковини, освен ако не се направат радикални промени во системите за азил и миграција“.

ЕК: Иницијативата е дискриминаторска и спротивна на вредностите на ЕУ

Сепак, ЕК утврди дека критериумите врз кои би се базирал предложениот мораториум би претставувале дискриминација врз основа на раса и етничко потекло.

„Иницијативата е очигледно спротивна на вредностите на Унијата како што се утврдени во член 2 од Договорот за Европската Унија (ДЕУ), член 21 од Повелбата за основните права на Европската Унија и утврдената судска пракса. Затоа, оваа иницијатива не може да се регистрира“, објави ЕК.

Како функционира Европската граѓанска иницијатива

Европската граѓанска иницијатива им овозможува на граѓаните на ЕУ да поднесат предлог до ЕК за усвојување на правен акт ако соберат најмалку еден милион потписи од граѓани од најмалку една четвртина од земјите-членки, при што иницијативата може да се однесува само на области во надлежност на извршната власт на ЕУ.

Пред официјалниот почеток на собирањето потписи, иницијативата мора да биде регистрирана кај ЕК, која ја проверува правната прифатливост на барањето. ЕК утврдува дали предложената тема спаѓа во нејзината област на надлежност, т.е. дали ЕК има законско право да предложи правен акт во таа област, дали станува збор за злоупотреба на иницијативата, дали е лекомислена и дали е спротивна на вредностите на ЕУ.

Доколку иницијативата ги исполнува сите услови за регистрација, собирањето потписи може да започне. Најмалку еден милион потписи за поддршка од најмалку седум земји-членки мора да се соберат во рок од една година, по што од ЕК може да се побара да ја започне постапката за усвојување на нов или измена на постоечки правен акт.

Доколку се соберат еден милион потписи, ЕК е должна да ги предложи бараните закони или да ја отфрли оваа опција, објаснувајќи зошто го прави тоа.