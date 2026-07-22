Украина собори руски борбен авион за прв пат користејќи „Ф-16“

Украинските вооружени сили соборија руски борбен авион за прв пат користејќи „Ф-16“, објави генерал Ден Кејн, шеф на Здружениот штаб на американските вооружени сили. „Неодамна бевме сведоци на првиот судир воздух-воздух во кој украински ‘Ф-16’ собори руски борбен авион. Во текот на изминатите неколку години, благодарение на поддршката од многу партнери, Украина значително го зајакна својот повеќеслоен одбранбен систем“, рече Кејн за време на сослушувањето пред Комитетот за буџетски средства на Сенатот.

Генералот беше прашан како прекинот на финансирањето за воздушна одбрана може да влијае на Украина. Кејн одговори дека Киев прави „неверојатна работа“ во развојот на сопствената одбранбена индустрија. „Ова се движи од нивните способности земја-воздух до нивните способности воздух-воздух“, забележа генералот. На почетокот на јули оваа година, украинските воздухопловни сили пријавија уништување на уште еден руски повеќенаменски борбен авион „Су-35“ во источниот сектор. Украинската војска не прецизираше какво оружје е употребено за соборување на авионот.

Украина првпат почна да користи американски борбени авиони „Ф-16“ во летото 2024 година. Според „Дифенс експрес“, украинските вооружени сили моментално имаат приближно 39 од овие борбени авиони, донирани на Киев од Холандија и Данска. Норвешка, исто така, вети дека ќе испорача шест авиони, а Белгија вети дека ќе испорача до 53. Затоа, до 2030 година, украинската армија би можела да има до 98 „Ф-16“ во употреба. Украина првенствено ги користи борбените авиони за пресретнување на руски крстосувачки ракети „Калибр“ и „Х-101“, како и дроновите „Геран-5“.

Во февруари 2026 година, француското издание „Интелиџенс онлајн“ објави дека Украина формирала ескадрила „Ф-16“, која за прв пат вклучувала ветерани пилоти од САД и Холандија. Мисијата на единицата била да го заштити небото над регионот Киев, кој редовно е предмет на масовни руски воздушни напади. Според изданието, американските и холандските пилоти потпишале привремени договори со украинските вооружени сили, кои предвидуваат шестмесечни ротации и можност за продолжување. За разлика од украинските пилоти, западните пилоти се вешти во ракувањето со високотехнолошката опрема на борбените авиони „Ф-16“, забележа „Интелиџенс онлајн“.