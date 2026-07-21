Зеленски го смени врховниот командант, генерал Сирски, по големите протести

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го разреши врховниот командант на земјата, генерал Олександар Сирски, по неколкудневни масовни протести против отстранувањето на популарниот министер за одбрана на земјата.

Разрешувањето на министерот за одбрана Михаило Федоров минатата недела предизвика неколкудневни улични протести и откри невиден јавен раскол во војската околу стратегијата на Киев во војната против Русија.

Зеленски во вторникот му понуди на Федоров „истакната позиција во владата што ќе му овозможи да ја обедини техничката компонента на нашата држава и да го обезбеди нејзиниот развој“. Не беше јасно дали понудата е прифатена.

35-годишниот Федоров стекна репутација за пионерски иновативни пристапи кон технологијата и регрутирањето, но се судри со други членови на украинскиот одбранбен естаблишмент.

Неговиот шестмесечен мандат како министер за одбрана се совпадна со неодамнешниот успех на Украина на бојното поле и затоа неговото отстранување, поради несогласувања со Сирски, предизвика реакција против воениот шеф.

Политиките на Федоров ја нагласуваа стратешката важност на новата воена технологија, особено дроновите, кои помогнаа да се спречи рускиот напредок на бојното поле и да се нанесе голема штета на рафинериите за нафта длабоко во Русија.

Како што продолжуваа протестите против отстранувањето на Федоров, се зголемуваа шпекулациите околу иднината на Сирски. Во понеделникот, Зеленски се сретна со неколку врвни генерали на Украина, а неговиот началник на Генералштабот издаде прикриени изјави дека „ставот на општеството е слушнат“.

Сирски, кој ретко се изразува јавно, во понеделник напиша коментар за локалните воени медиуми во кој се извини ако го навредил Федоров. Тој, исто така, ја презеде одговорноста за формирање единица за беспилотни летала како посебна воена гранка и ги отфрли сугестиите дека не ја поддржува широката употреба на дроновите.

„Не можам да сменам армија од милион луѓе со беспилотни летала за два месеци и да кажам: ’Сега вака ќе се бориме‘“, напиша тој. „Освен фактот дека ова е очигледно неодговорен потфат, секој експеримент од ова ниво е на штета на нашата земја и нашиот народ“.

Сирски ќе биде заменет од Михаило Драпати, командант на Здружените сили на Украина.