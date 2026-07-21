И покрај воената состојба, илјадници луѓе излегоа на улиците во Киев и други градови неколку дена по ред за да протестираат против смената на министерот за одбрана Михајло Федоров и да побараат разрешување на шефот на војската Олександр Сирски. Тој се соочува со критики од граѓанското општество, војниците и пратениците поради неговото командување во советски стил и тактиките со голем број жртви.

Зеленски се сретна со пет мина генерали и еден полковник, кои политичките аналитичари ги сметаа т за потенцијални замени за Сирски, при што со секо го одделно разговара л за ситуацијата на бојното поле. Меѓу нив се заповедникот на з дружените сили Миха ј ло Драпат ј и и заменик-началникот на г енералштабот Володимир Хорбатјук, кои се дел од помлада генерација украински офицери, чии кариери беа обликувани во борба против руските трупи.

Шефот на кабинетот на Зеленски, Кирило Буданов, повика на единство и воздржаност во екот на протестите, ветувајќи конструктивен одговор.



„Мислењата на јавноста се слушнати. Работата е во тек. Резултатите ќе следат“, изјави Буданов.

Една анкета покажа дека 61% од Украинците се противат на разрешувањето на Федоров, на кого Зеленски му понудил други функции, но тој инсистирал само на министерската.