Протестите во Украина не запираат, сега се бара смена на Сирски
Претседателот Володимир Зеленски се сретна со некои од највисоките команданти на украинската војска, во обид да го смири растечкото незадоволство од раководството на одбраната, што ги предизвика најголемите улични протести од почетокот на руската инвазија во 2022.
И покрај воената состојба, илјадници луѓе излегоа на улиците во Киев и други градови неколку дена по ред за да протестираат против смената на министерот за одбрана Михајло Федоров и да побараат разрешување на шефот на војската Олександр Сирски. Тој се соочува со критики од граѓанското општество, војниците и пратениците поради неговото командување во советски стил и тактиките со голем број жртви.
Шефот на кабинетот на Зеленски, Кирило Буданов, повика на единство и воздржаност во екот на протестите, ветувајќи конструктивен одговор.
„Мислењата на јавноста се слушнати. Работата е во тек. Резултатите ќе следат“, изјави Буданов.
Една анкета покажа дека 61% од Украинците се противат на разрешувањето на Федоров, на кого Зеленски му понудил други функции, но тој инсистирал само на министерската.