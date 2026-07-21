Никарагва веќе нема да одржува избори, објави претседателот Ортега

Долгогодишниот претседател на Никарагва, Даниел Ортега, изјави дека земјата нема да одржува понатамошни избори за да ја спречи опозицијата да дојде на власт.

80-годишниот авторитарен лидер, кој е на функцијата од 2007 година, исто така рече дека ќе соработува со конгресот што го контролира за да донесе нови закони што ќе „изградат ѕид“ против опозицијата.

Ортега го објави ова во неделата за време на официјалната церемонија по повод 47-годишнината од Сандинистичката револуција од 1979 година, во која тој помогна во соборувањето на бруталната диктатура на Анастасио Сомоза.

Иако неговата администрација и на неговата сопруга и „копретседател“, Росарио Муриљо, веќе беа обележани со постојаната ерозија на демократијата во централноамериканската земја, многумина ја опишуваат неговата објава како значајна реторичка ескалација.

„Со оваа одлука, Ортега и Муриљо ја запечатија транзицијата на земјата кон целосно семејна диктатура“, рече Тицијано Бреда, виш аналитичар за Латинска Америка во невладината организација „Вооружени податоци за локација и настани“. За време на говорот пред илјадници државни службеници кои, според локалните медиуми, биле принудени да присуствуваат, Ортега рече: „Тука нема да има повеќе избори за да можат тие [опозициските партии] да се обидат да ја преземат владата, да ја преземат власта“.

Претседателот, кој не се појави во јавноста 61 ден, додаде: „Ќе соработуваме со Националното собрание и надлежните институции за законите, бидејќи ни се потребни закони што ќе изградат ѕид, бариера, против заговорниците на пучот и предавниците што ја продаваат својата земја“.

Изборите требаше да се одржат следната година, но Ортега не даде детали дали ќе бидат откажани или дали на опозицијата ќе ѝ биде забрането да учествува – нешто што веќе се случи во пракса. За време на кампањата во 2021 година, неговиот режим ги забрани партиите и ги затвори сите опозициски претседателски кандидати.

Бреда рече: „Ортега и Муриљо очигледно се плашат од идејата дека најмалото политичко отворање би можело да создаде услови за манифестирање на несогласување и да го загрози нивното држење на власт, што можеби укажува дека нивната веќе слаба домашна поддршка дополнително опаѓа“.

„Затоа, наместо да организираат наместени избори, тие одлучија целосно да ја елиминираат изборната конкуренција.“

Минатата година, Ортега протурка серија уставни реформи што вклучуваа продолжување на претседателскиот мандат од пет на шест години и унапредување на неговата сопруга, тогаш потпретседателка, на позицијата „копретседател“. САД ја нарекуваат својата администрација „диктатура на Муриљо-Ортега“.

Претседателот рече дека спречувањето на враќањето на опозицијата на власт е неопходно за да се заштити земјата од „пучистите“ кои, како што тврди тој, стоеле зад националните протести во 2018 година – кога, според организации, вклучувајќи ја и ОН, неговиот режим спроведе насилна репресија во која загинаа повеќе од 350 луѓе, беа ранети стотици, затворени илјадници и беа принудени речиси 1 милион Никарагванци во егзил.

Неодамна, ОН, САД, организациите за човекови права и 30 поранешни ибероамерикански претседатели директно ги обвинија Ортега и Муриљо за смртта на домородниот лидер и конгресмен со четири мандати, Бруклин Ривера (73), кој помина речиси три години „неправедно затворен“ од режимот, соопшти американскиот Стејт департмент.

Според организации, вклучувајќи ја и Хјуман рајтс воч, во земјата има околу 50 политички затвореници. Режимот им одзеде државјанство на 546 лица и затвори повеќе од 5.600 невладини организации, 29 универзитети и 58 медиуми.