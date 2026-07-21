Цела Газа навиваше за Шпанија во финалето, Израел за Аргентина

Победата на шпанската фудбалска репрезентација на Светското првенство беше прославена на улиците на Газа, каде што поддршката на Шпанија за правата на Палестинците и поддршката на Израел за аргентинската репрезентација го претворија натпреварувањето во нешто повеќе од фудбалска пресметка.

Собрани во кафулиња и проекции на отворено, Палестинците се спротивставија на ризикот од израелски напади за да го бодрат тимот што го имаа при срце.

Многумина мавтајќи со шпански знамиња ѝ оддадоа почит на тинејџерската ѕвезда Ламине Јамал, која донесе палестинско знаме на прославите за победата на Барселона во Ла Лига во мај.

„Кој и да го крене палестинското знаме заслужува да го освои Светското првенство“, напиша фудбалскиот тим за ампутирани лица од Газа ал-Ирада во видео порака пред натпреварот за шпанската репрезентација.

Сади ал-Масри, 40-годишен и капитен на тимот за ампутирани лица во Газа, го гледаше натпреварот со пријатели во едно кафуле. „Ја поддржувам Шпанија затоа што ја гледаме како земја што стои зад палестинската кауза и ги поддржува палестинските права“, рече тој.

Шпанија е меѓу најгласните критичари во Европа на израелската војна против Газа и насилството поддржано од државата на окупираниот Западен Брег. Се залага за посилна акција на Европската унија во врска со кршењата на човековите права, вклучително и суспендирање на широкиот договор за слободна трговија.

Кога израелскиот министер за одбрана го нападна Јамал за кревањето на палестинското знаме, обвинувајќи го за „поттикнување омраза“, шпанскиот премиер, Педро Санчез, брзо го бранеше младиот играч.

„Ламин само ја изрази солидарноста со Палестина што ја чувствуваат милиони од нас во Шпанија. Уште една причина да бидеме горди на него“, рече тој во објава на социјалните мрежи.

Израелската поддршка за Аргентина ја предводеше Нетанјаху, кој изгради блиски врски со претседателот на крајната десница Хавиер Мајли, и објави порака за среќа за тимот пред финалето.

Дури и страсните навивачи во Газа се мачеа да ги следат натпреварите за време на Светското првенство. Повеќето од 2 милиони Палестинци на територијата живеат во шаторски кампови откако израелските напади ги уништија нивните домови, со мал пристап до електрична енергија или интернет конекции.

Аркан ал-Валаида (23) секое утро за време на турнирот одеше во интернет-кафеа за да бара најинтересни моменти од натпреварите, барајќи кратки видеа на TikTok или на официјалните YouTube и Instagram страници на ФИФА.

Кога во понеделник дозна дека Шпанија победила, беше преплашена. „Искрено, се чувствував како да ќе заплачам од среќа“, рече таа. „Нивната поддршка ја гледаме како знак на човечност“.

Ал-Масри го гледаше натпреварот во кафуле, преполно со возбудена толпа. „Бевме многу среќни кога последниот свиреж ја потврди победата на Шпанија“, рече тој, но стравот од израелските воздушни напади значеше дека немаше забави доцна во ноќта.

На почетокот на јули, израелска бомба го уби Мохамед ал-Вахиди, палестински хуманитарен работник кој организираше прикажувања на натпревари од Светското првенство во Газа. (Гардијан)