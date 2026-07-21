Топол воздух од Сахара пристига во Европа. Температурите ќе достигнат 47 степени

Пиринејскиот полуостров е погоден од екстремен топлотен бран кој би можел да донесе температури до 47 степени во делови од Шпанија оваа недела. Ова би можело да сруши некои историски температурни рекорди, пишува Severe Weather Europe.

Најлошото се очекува во јужните и источните делови на Шпанија, особено во долините на реките Гвадалкивир и Ебро и во регионите Мурсија и Кастиља-Ла Манча. Топлината ќе се прошири и на југот на Франција, каде што температурите би можеле да бидат близу 40 степени.

Проблемот нема да бидат само дневните температури. Ноќите исто така ќе бидат многу топли, на некои места со минимални температури над 25 степени. Ова значи дека телото нема да може нормално да се опорави од дневната топлина во текот на ноќта.

Топол воздух пристигнува од Сахара

Главната причина за екстремната топлина е силната област со висок притисок што се задржала над југозападна Европа. Таквиот систем делува како капак: го држи топлиот воздух блиску до земјата и не му дозволува да се распрсне.

Ситуацијата е дополнително влошена од приливот на многу топол и сув воздух од Сахара. Како резултат на тоа, температурите во делови од Шпанија би можеле да се приближат до највисоките вредности некогаш забележани во земјата.

Официјалниот шпански рекорд е 47,6 степени, измерен во Ла Рамбла во близина на Кордоба на 14 август 2021 година. Временските модели покажуваат дека Мурсија би можела да биде една од областите каде што овој рекорд сериозно ќе се приближи оваа недела.

Најлошо во четврток и петок

Според прогнозите, во централна и јужна Шпанија во среда се очекуваат температури од 42 до 44 степени. Се очекува топлината дополнително да се интензивира во четврток. Во источните и јужните низини, температурите би можеле да достигнат 44 до 46 степени, локално до 47. Ова особено важи за провинциите Мурсија, Аликанте и Валенсија.

Ќе биде многу жешко и во долината Ебро, каде што се очекуваат до 44 степени. Во петок, екстремната топлина продолжува во истите области, повторно со температури околу 45 степени.

Висок ризик од пожар

Продолжената топлина носи сериозни проблеми. Поради сувата почва, ниската влажност и ветерот, ризикот од пожар во неколку региони е зголемен на највисоко ниво. Во такви услови, пожарите можат брзо да избувнат и да се шират со голема брзина. Сувите ветрови дополнително го зголемуваат ризикот низ целиот полуостров.

Жештината силно ќе го погоди и земјоделството. Посевите се изложени на топлотен стрес, водата од резервоарите испарува побрзо, а електричните мрежи ќе бидат под големо оптоварување поради зголемената употреба на климатизација.

Кој е најмногу изложен на ризик?

Екстремната топлина е најопасна за постарите лица, децата, хронично болните лица и луѓето кои работат на отворено. Тие се изложени на зголемен ризик од топлотна исцрпеност и топлотен удар. Многу топлите ноќи се особено опасни. Кога температурата не се намалува доволно, телото нема време да се опорави, а здравствените ризици се зголемуваат од ден на ден.

Освежувањето би можело да стигне до западниот Ибериски Полуостров до крајот на неделата, каде што се очекува повлажниот воздух да продира од Атлантикот. Сепак, источните и јужните делови на Шпанија ќе останат под влијание на екстремна топлина некое време.