Украина погоди руски борбен авион „МиГ-29“ и систем за одбрана „Панцир“

Руски борбен авион „МиГ-29“ и систем за воздушна одбрана „Панцир-С1“ беа погодени на аеродромот Халино во руската Курска област, соопшти Генералштабот на Украина на 21 јули. Операцијата ја спроведе 15-та артилериска извидничка бригада „Црна шума“ на Украина.

Нападите имаат за цел да ја ослабат способноста на Русија да ги заштити воените објекти од украински напади и се дел од пошироките напори на Украина да ја поткопа способноста на Москва да ја продолжи својата војна, соопшти Генералштабот.

„Панцир-С1“ е еден од клучните модерни системи за воздушна одбрана на Русија. Се користи за заштита на воени објекти и спротивставување на украински дроновисо долг дострел. Се проценува дека еден систем ќе чини помеѓу 15 и 20 милиони долари.

Во февруари, СБУ соопшти дека нејзината единица „Алфа“ уништила половина од руските залихи на системи „Панцир“.

Украина, исто така, нанесе удари на неколку други руски воени цели во текот на ноќта на 21 јули, соопшти Генералштабот.

Радарска станица „Бусол-С“ беше погодена во близина на Хорли во окупираната Херсонска област. Радарот се користи за откривање и следење на цели на море и за поддршка на руските крајбрежни и поморски сили.