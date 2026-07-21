Рација во седиштето на Фидес, се запленуваат сервери и бази на податоци

Истражителите на унгарското обвинителство се појавија во вторник без претходна најава во центарот што ги обезбедува серверите на Фидес со намера да го запленат целиот комуникациски систем и бази на податоци на партијата, рече Берталан Хаваси, директор за комуникации на Фидес.

Хаваси напиша во својата изјава: „Нема ваков пример во Унгарија од 1990 година, крајот на комунизмот. Диктатурата денес достигна ново ниво“, изјави тој. Тиса сега „се обидува законски да го оневозможи Фидес“, рече Хаваси.

„Планот на партијата Тиса да го елиминира Фидес, а со тоа и отпорот кон тиранијата преку политички средства, не успеа. Затоа, партијата Тиса сега се обидува законски да го оневозможи Фидес“, се вели во соопштението.

Во изјава на својата Фејсбук страница, премиерот Петер Маѓар одговори велејќи дека „чекаме информации за тоа кој случај го истражуваат и што е запленето“.

Портпаролот на обвинителството изјави за 24.hu дека акцијата е поврзана со скандалот од 17 милијарди форинти (46 милиони евра) во Националниот фонд за култура (НКА). Тој рече дека е во тек истрага во случајот НКА за кривично дело лошо управување и други кривични дела, а во врска со ова се преземени процедурални дејствија, но поради интересите на постапката, не се дадени подетални информации.

Актерот-активист Арон Молнар првпат објави на 23 април дека милијарди форинти биле префрлени од државен центар за плаќање до економската, јавната и уметничката придружба на Фидес. Листата, која подоцна беше објавена на веб-страницата на НКА, јасно стави до знаење дека многу уметници блиски до Фидес добиле очигледно големи суми од одредена истакната културна рамка на НКА, на пример. Шемите на грантовите, исто така, покажаа дека распределените пари во голема мера им служат на изборните интереси на Фидес.

Францускиот лидер на крајната десница и водечки претседателски кандидат, Марин Ле Пен, го осуди денешниот упад во канцелариите на Фидес во Будимпешта.

Во остар пост на Икс, таа рече:

„Кршењата на владеењето на правото се множат во Унгарија со благослов на оние кои мислат дека се во ‘таборот на доброто’. Сепак, демократијата нема табор. Таа само има правила што новиот унгарски премиер, заштитен од Европската комисија, ги гази“.