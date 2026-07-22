Младите излегоа на бунт во Индија во протестот наречен „Партија на лебарки“

Опозициските партии во Индија го затворија парламентот во протест со кој бараат оставка од министерот за образование, во знак на солидарност со новото движење „лебарки“ предводено од млади.

Опозициските политичари, предводени од лидерот на Конгресната партија, Рахул Ганди, се собраа пред зградата на парламентот во Делхи во среда, многумина облечени во црно и мавтајќи со транспаренти повикувајќи го Дармендра Прадан да поднесе оставка.

Во салата на парламентот, седницата беше прекината откако опозициските претставници побараа владејачката влада на Нарендра Моди да се справи со полициското насилство врз младите луѓе на протестот во понеделникот и скандалите што ги зафатија клучните испити.

Претходниот ден, Ганди беше накратко приведен од полицијата откако организираше седечки протест пред резиденцијата на Моди, обвинувајќи го премиерот за „уништување на иднината на индиската младина“.

Сестрата на Ганди, Пријанка, висок стратег на Конгресната партија, исто така беше накратко приведена во вторник. Полицијата потврди дека подоцна биле ослободени.

Протестите на опозицијата пред парламентот беа во поддршка на ново масовно младинско движење, познато како Партија на лебарки Џаната (ЦЏП), кое започна како сатирична онлајн шега, но прерасна во значаен политички предизвик за владата на Моди.

Во понеделник, ЦЏП одржа еден од најголемите антивладини протести во последниве години. Десетици луѓе беа повредени откако полицијата употреби солзавец и палки против демонстрантите.

Повеќе од 1.000 луѓе останаа да кампуваат на местото на протестот во центарот на Делхи во среда и покрај исцрпувачката топлина и влажност. Многу од демонстрантите патуваа со километри за да бидат таму и ветија дека нема да се поместат додека министерот за образование не поднесе оставка и владата на Моди не ги послуша нивните барања.

Доставите на храна испратени од поддржувачи – некои нарачани од странство – продолжија да пристигнуваат, одржувајќи ги демонстрантите добро нахранети со биријани, пица, ориз и дал. Моралот остана висок додека низ целиот објект одекнуваа слогани и песни.

„Во земјата каде што луѓето заборавија како да поставуваат прашања, во земјата каде што критикувањето на владата се сметаше за предавство – сега ја разбудивме таа земја“, рече портпаролот на Комитетот за заштита на јавниот ред, Ашутош Ранка, со гласни овации од толпата.

Барањата на Комитетот за заштита на јавниот ред за промени во образовниот систем и оставка на Прадан се појавија по повторените скандали околу тестирањето, но тоа прерасна во поголемо движење кое дава глас на фрустрацијата на младите во Индија.

Се проценува дека повеќе од 50.000 луѓе протестирале во Делхи во понеделникот, а полицијата им одби дозвола да маршираат кон парламентот. Демонстрациите започнаа како мирни, но до доцна попладне полицијата почна да се судира со демонстрантите.

Полицијата соопшти дека 60 цивили и 118 полицајци биле повредени и ги обвинија демонстрантите за поттикнување на судирите.

Но, организаторите ја осудија „дрскоста“ на властите и рекоа дека стотици мирни демонстранти биле повредени од полицијата, вклучувајќи барем една жена која сега е на респиратор на интензивна нега од повредите.

Амнести интернешнл ја обвини полицијата во Делхи за употреба на прекумерна полициска сила. Врховниот суд на Индија во средата одби да ја разгледа петицијата во која се тврди за полициска бруталност против демонстрантите.

Конгресот ја обвини владата на Моди дека одбива да се справи со проблемите на студентите и наводната „брутално однесување насочено кон студентите“ во парламентот.

„Владата не сака да преземе никаква одговорност, ниту пак сака да води дебата за тоа во парламентот“, рече Ганди.

Протести за поддршка на движењето ЦЏП се одржаа и во Мумбаи и Бангалоре, привлекувајќи стотици луѓе.

Моди не коментираше директно за протестите, но министерот за образование, кој ги нарече демонстрантите „Б-тим на терористи“, имаше попомирувачки тон во своите први коментари по протестите во понеделник.

Во објава на социјалните мрежи, Прадан рече: „Им должиме [на студентите] одговори, реформи и одговорност. Токму тоа е она што нашата влада останува посветена да го исполни“.

Тој додаде: „Студентите во Индија заслужуваат многу подобро отколку да бидат третирани како реквизити во политичка кампања“, рече тој, осврнувајќи се на протестот на Ганди.

Неколку клучни опозициски партии излегоа во поддршка на студентското движење и го осудија полициското насилство против протестот во понеделник. (Според агенциите)