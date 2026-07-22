Орбан повика на отпор кон „тиранијата“ на Маѓар

22/07/2026 16:17

Поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан по вчерашната рација во опозициската партија Фидес и одземање на серверите, ја обвини новата влада дека воспоставува „нелегитимен“ политички систем и ги повика неговите приврзаници да се спротивстават на „тиранијата“.

– Во Унгарија повторно почна ерата на тиранијата … Унгарија не е веќе демократска држава. Новиот политички систем создаден на овој начин е нелегитимен. Фидес ќе ги искористи сите мирни средства против злоупотребата на моќта, во парламентот и надвор од него, истакна Орбан.

Тој ги повика приврзаниците „да ја вратат демократијата“ во Унгарија.

Унгарското обвинителство наведе дека вчерашната акција била поврзана со истрагата за „проневера и други кривични дела“ во Националниот фонд за култура (НКА), што функционираше за време на владата на Орбан.

Поврзани содржини

Европската комисија ја отфрли иницијативата за забрана на миграцијата на незападното население
Зеленски побара од новиот врховен командант на војската да ја интензивира офанзивата
Во Манила утре средба Лавров – Рубио
Валета и другите делови на Малта без струја
Бернам најави преиспитување на политиката за предвремено ослободување на затворениците
Украина собори руски борбен авион за прв пат користејќи „Ф-16“
Младите излегоа на бунт во Индија во протестот наречен „Партија на лебарки“
Белата куќа нема да ја блокира екстрадицијата на браќата Тејт во Велика Британија

Најчитани