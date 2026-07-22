Зеленски побара од новиот врховен командант на војската да ја интензивира офанзивата

Новиот врховен командант на украинските вооружени сили (Украина), генерал-мајор Михаило Драпати, ја објави задачата на претседателот Володимир Зеленски да ја интензивира офанзивата против руските позиции. Тој го напиша ова на својата Фејсбук страница. „Претседателот на Украина постави јасни цели за нас: да продолжиме и да ги интензивираме офанзивните операции во сите домени (ова се однесува на сферите на дејствување на трупите – копно, воздух, киберпростор итн.), да планираме нови операции зад непријателските линии, да развиваме трупи и технологии за нив и да ги зајакнеме капацитетите на украинските вооружени сили“, рече Драпати, кој официјално ја презеде функцијата во средата.

Врховниот командант истакна дека трупите „имаат тешка работа пред себе“ и дека новата команда ќе дејствува „без грандиозни ветувања“. Од пролетта 2026 година, украинските вооружени сили значително го зголемија интензитетот на нападите со дронови и ракети врз руските воени објекти и логистика, како на окупираните територии, така и длабоко во Русија, вклучувајќи ги рафинериите за нафта, пристаништата и главните складишта. Понатаму, како резултат на серијата офанзивни операции на украинските вооружени сили, според проценките на ИСВ, руската страна претрпе нето територијални загуби најмалку во април и мај 2026 година. Во исто време, темпото на напредување на руските вооружени сили во Украина нагло се забави.

Драпати, исто така, објави дека го назначил генерал-мајор Игор Скибјук, кој претходно командуваше со Воздушно-десантните јуришни трупи, за началник на Генералштабот. Во 2022 година, тој успешно ги водеше единиците на украинските вооружени сили за време на контраофанзивата во Харков и Херсон.

Еден ден претходно, Зеленски го разреши поранешниот врховен командант на украинските вооружени сили, Олександар Сирски, и го назначи 43-годишниот Драпати, кој претходно беше командант на Здружените сили на украинската армија, на неговата позиција. Кадровските одлуки беа донесени во услови на криза во военото раководство на Украина, што резултираше со оставка на министерот за одбрана Михаило Федоров, кој служеше на оваа позиција само шест месеци.

Во тоа време, тој преговараше со Илон Маск за блокирање на мрежата Старлинк за руските трупи, а исто така работеше на зголемување на набавката на беспилотни летала и ескалација на нападите против руската логистика. Неговото разрешување предизвика масовни протести во Киев, Лвов, Одеса и други градови.