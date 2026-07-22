Европа подготвува ракета за удар длабоко во Русија. Програмата вреди 35 милијарди евра

Велика Британија и Германија тајно развиваат нова ракета со долг дострел што би можела да достигне цели во Русија на растојание до 2.000 километри. Проектот е дел од поширок план за зајакнување на европските одбранбени капацитети и намалување на зависноста од воените системи на Соединетите Американски Држави, пишува Киев Пост.

Програма „Длабок прецизен удар“

Далестиот програм наречен „Длабок прецизен удар“ (ДПС) стана централен проект на проширеното безбедносно партнерство меѓу Лондон и Берлин. Велт цитираше повеќе неименувани британски и германски претставници запознаени со одбранбените планови. Тие наведуваат дека ракетата треба да биде оперативна до 2034 година и е наменета за прецизни удари врз стратешки воени цели, како што се логистички центри и линии за снабдување длабоко на руска територија во случај на конфликт со НАТО.

Иницијативата ДПС беше презентирана на самитот на НАТО во јули во Анкара. Програмата од 35 милијарди евра ја води Обединетото Кралство и вклучува 12 членки на алијансата. Се очекува Германија да игра клучна улога, а проектот ќе ги комбинира германското финансирање и британското технолошко знаење.

Службениците изјавија за Велт дека во моментов се разгледуваат два концепта: крстосувачка ракета со низок лет, дизајнирана да ја избегне руската воздушна одбрана и хиперсонична ракета што лета со брзина пет пати поголема од брзината на звукот. Британските официјални лица наводно сакаат проектот да премине од фазата на идеја во формална програма за развој уште следната година.

Стратешки контекст и цели

Воените аналитичари велат дека иницијативата ја покажува растечката желба на Европа да ја намали својата зависност од САД за оружје со долг дострел. НАТО во моментов има ограничени можности за конвенционални напади длабоко во непријателска територија, потпирајќи се главно на релативно мал број американски крстосувачки ракети Томахавк.

„Длабокиот прецизен удар“ во основа значи способност за напад на стратешки важни цели, како што се командни центри или логистички центри. Нивното уништување би ги парализирало синџирите на снабдување на фронтот“, објасни Сидарт Каушал, експерт за ракети во Кралскиот институт за обединети служби (RUSI).

Зајакнување на одбранбената соработка

Проектот е дел од поширока соработка меѓу Обединетото Кралство и Германија, дефинирана со Декларацијата на Тринити Хаус од 2024 година и Договорот од Кенсингтон од 2025 година. Како дел од ова партнерство, германските одбранбени компании значително ги зголемија своите инвестиции во Велика Британија.

Рајнметал отвори нов погон за производство на артилерија во Телфорд, Хеклер и Кох го прошири производството во Есекс, а Хелсинг неодамна лансираше фабрика за подводни дронови со вештачка интелигенција во Плимут.

Критика за планираните рокови

Сепак, не сите го делат оптимизмот за планираните рокови. Поранешниот командант на американските сили во Европа, Бен Хоџис, го смета планот за воведување на ракетата само во 2034 година за „апсурден“. Тој истакнува дека Украина веќе користи дронови кои можат да погодат цели на растојание од 2.000 километри.

Германскиот експерт за безбедност Нико Ланге дели слично мислење. Тој се сомнева во брзината на проектот и верува дека Европа треба да се фокусира на распоредување на системи за удар со долг дострел од копно во рок од неколку месеци, наместо да чека една деценија.