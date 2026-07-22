Берлин ги отфрли обвинувањата на Русија за германска нуклеарна програма како пропаганда

22/07/2026 19:18

Германија денеска остро ги отфрли руските тврдења дека тајно спроведува истражувања поврзани со развој на нуклеарно оружје.

– Германската влада оваа изјава ја смета за дел од вообичаената руска пропаганда – изјави заменик-владиниот портпарол Штефен Мајер на прес-конференција во Берлин.

Според германските власти, кругови блиски до руските разузнавачки служби преку комуникациски платформи ја ширеле информацијата дека Германија спроведува истражувања за нуклеарно оружје.

– Русија овде ја злоупотребува загриженоста поврзана со нуклеарното оружје – загриженост што самата таа повеќепати ја поттикнуваше со неодговорни изјави – рече Мајер.

Тој оцени дека Москва се обидува, прво, да внесе раздор меѓу НАТО и Европската Унија, второ, да ја дискредитира Германија како најсилен поддржувач на Украина и, трето, да поттикне стравувања од нова трка во нуклеарното вооружување.

Мајер посочи дека станува збор за дел од руска кампања на дезинформации во пресрет на важните регионални избори во Германија.

– Фактот што токму Германија е цел на вакви дезинформации веројатно е поврзан и со нашата внатрешнополитичка ситуација пред изборите, рече тој.

Претставникот на германската влада повтори дека „Германија нема намера да развива сопствено национално нуклеарно оружје“. 

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