Европа останува без вода. Посевите пропаѓаат, реките паѓаат на рекордно ниско ниво

Екстремните топлотни бранови, поттикнати од климатската криза, ја сушат Европа ова лето и ја продлабочуваат сушата што го зафати континентот, покажува нова научна анализа. Рекордните топлотни бранови предизвикуваат водата да испарува интензивно од реките, езерата, почвата и растенијата, објавува The Guardian.

Студијата покажа дека глобалното затоплување ги направило ваквите услови 80 пати поверојатни во Западна Европа и 40 пати поверојатни во Источна Европа. Загадувањето со фосилни горива ги зголемило шансите за сушење на земјиштето пет пати на запад и 11 пати на исток од континентот.

Иако сушите традиционално се поврзуваат со недостаток на дожд, а минатата зима во Западна Европа беше влажна, научниците велат дека климатската криза ја менува дефиницијата за суша. Високите температури станаа клучен фактор ова лето. Анализата покажува дека денешната суша во Западна Европа е класифицирана како „екстремна“, но во свет без климатската криза таа би била само „умерена“.

Тешки последици низ целиот континент

Иако анализата го опфати периодот до крајот на јуни, последиците се веќе сериозни. Многу земји воведоа итни ограничувања за вода, а забрана за употреба на градинарски црева е во сила во големи делови од јужна Англија.

Шпанија и Франција се опустошени од смртоносни шумски пожари, а земјоделството е силно погодено бидејќи почвата е меѓу најсушните досега. Загубите на жито во Европа се проценуваат дека ќе достигнат девет милиони тони. Франција ја очекува најлошата жетва на пченка во последните 50 години, а романските земјоделци изгубија повеќе од милион хектари посеви.

Ниските нивоа на реките го намалуваат производството на хидроенергија и го отежнуваат движењето на товарните бродови. Рајна кај Лобит во Холандија падна под најниското ниво од екстремно жешкото лето 1976 година. Научниците предупредуваат дека ваквите нарушувања би можеле да доведат до зголемување на цените на храната и енергијата, што најтешко ќе ги погоди домаќинствата со ниски приходи.

Атмосферата ја „вшмукува“ влагата од земјата

Истражувачите укажуваат на силна врска помеѓу климатската криза предизвикана од човекот и сè посувите лета во Европа. „Сега гледаме зголемена тенденција почвата да се исуши невообичаено рано напролет, пред да започне летото“, рече д-р Доминик Шумахер од ETH Zurich

„Сами го предизвикавме ова: како што температурите растат, атмосферата станува сè повеќе „жедна“ и брзо ја извлекува влагата од реките, езерата, акумулациите и почвата. Потоплиот воздух буквално ја вшмукува влагата од земјата.“ Шумахер додаде дека сушата во 2026 година пристигнала два месеци порано од онаа што го погоди континентот во 2022 година.

Западна Европа, исто така, годинава доживеа особено опасни услови за пожари. „Кога сезоната започнува доста влажно, а потоа одеднаш станува екстремно сува, тоа создава совршени услови за екстремни пожари бидејќи вегетацијата прво цвета, а потоа се претвора во гориво“, објасни тој.

Иднината носи уште поинтензивни суши

Д-р Маријам Захарија од Империјал колеџ во Лондон, исто така еден од авторите на студијата, рече: „Најзагрижувачко е што овие услови веќе се случуваат при затоплување од 1,4°C. Доколку глобалните емисии се зголемат на проектираните 2,8°C, веројатноста за такво интензивно испарување би можела да се удвои.

Без брзи и решителни намалувања на емисиите, Европа се соочува со иднина на повторувачки, топли и суви лета.“ Шефот на ОН за климата, Сајмон Стил, рече: „Сè потешките суши се јасен предупредувачки знак што не можеме да го игнорираме – нашата планета се прегрева.

Доколку човештвото не престане да гори огромни количини јаглен, нафта и гас, овие брутални суши предизвикани од климата ќе станат сè потешки и скапи, и за домаќинствата и за економиите. Решенијата, сепак, се подеднакво јасни: мора многу побрзо да преминеме на обновлива енергија.“

Анализата од конзорциумот на научници World Weather Attribution (WWA) користеше рецензирани методи за проценка на сушата во Западна Европа, вклучувајќи ги Англија, Франција, Шпанија, Португалија и Италија, за периодот од април до јуни.

Методологија на анализа

Бидејќи Источна Европа доживеа година со ниски врнежи од дожд, анализата за регионот, која вклучува 15 земји од Белгија до Естонија, ги опфати изминатите 12 месеци. Истражувачите ги споредија денешните услови со оние во светот без глобално затоплување од 1,4°C, користејќи метеоролошки набљудувања и климатски модели.

Тие заклучија дека во двата региона, климатските промени предизвикани од човекот значително ја влошија сушата во 2026 година. Претходна студија на WWA покажа дека топлотниот бран кон крајот на јуни бил најлошиот регистриран во Европа и би бил невозможен без климатската криза. Се проценува дека околу 20.000 луѓе починале во Европа поради високите температури, од кои околу 2.200 во Англија и Велс.

Деловна студија, објавена во четврток, проценува дека изгубените работни часови поради топлината ја чинеле економијата на Велика Британија повеќе од 1 милијарда фунти. Том Ланкастер од Одделот за енергетска и климатска интелигенција (ECIU) на Велика Британија рече: „Овогодишните топлотни бранови се шокантен потсетник дека климатските промени.

„Тие не се проблем на иднината, тие се проблем на сегашноста

Тие влијаат на самите темели на нашиот начин на живот и нема ништо пофундаментално од пристапот до безбедни резерви на вода за пиење и одгледување храна.“ Хелен Вејкхам, раководител на Националната група за суша во Англија, додаде: „Сувото време ги исцрпува нашите резерви на вода, а во исто време, топлината нè тера да користиме повеќе. Тоа е многу тешка комбинација.“