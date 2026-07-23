Украина има нов шеф на армијата: Кој е Михаило Драпати?

Украинскиот лидер Володимир Зеленски го именува Михаило Драпати за нов врховен командант на земјата, по политичката криза предизвикана од ненадејната смена од страна на Зеленски на младиот министер за одбрана, кој се стремеше кон модернизација.

43-годишниот Драпати го замени 60-годишниот Олександар Сирски, остварен воен стратег, но кој долго време беше критикуван за практики во советски стил и негрижа за човечките загуби.

Еве што знаеме за Драпати.

Борба против руските сепаратисти

Драпати е кариерен воен офицер обучен исклучиво во рамките на независниот, постсоветски систем на Украина.

Тој започна како поручник и се искачи по чиновите, стекнувајќи национална слава за време на војната со сепаратистите поддржани од Русија во 2014 година.

Во видео кое стана вирално, тој командува со пешадиско возило додека тоа се пробива низ импровизирана барикада поставена од промосковските сили во јужниот град Мариупол.

Потсетувајќи се на инцидентот во интервју за украинските медиуми, Драпати рече дека неговиот возач прашал: „Мајоре, има барикади напред. Што да правиме?“

„Јас реков: ‘Дима, притисни на гаста’“.

Возилото, со сино-жолто украинско знаме закачено на врвот, потоа го пробива ѕидот од гуми и барикади, скокајќи во воздух и продолжувајќи со брзина.

За време на борбата со бунтовниците поддржани од Москва, на Драпати му се припишува и повторното освојување на неколку населби од руска контрола, а потоа и спасувањето на неговата единица од опколување.

Драпати има сопруга и деца, објавија украинските медиуми.

Поддршка на „трансформацијата“ на армијата

Драпати се смета за консензуален кандидат и популарен избор.

Тој ужива добар углед во војската, а демонстрантите кои повикуваат на отстранување на неговиот претходник честопати го скандираа неговото име како нивна претпочитана замена.

И покрај тоа што е добро познат, тој се држеше во тивок профил и ретко даваше интервјуа – за разлика од многу други украински команданти. По низа руски напади врз украинските полигони за обука, тој поднесе оставка од својата позиција како командант на копнените сили во јуни 2025 година – потег што го издвои како командант подготвен да ја преземе одговорноста за грешките.

„Ако не успееме да извлечеме заклучоци, да го промениме нашиот став кон службата, да ги признаеме нашите грешки, ние сме осудени на пропаст“, ​​рече тој во тоа време.

„Таа епизода ја илустрира неговата решителност и силни етички стандарди“, изјави политичкиот коментатор Володимир Фесенко за АФП во средата.

Драпати веднаш беше преместен да стане шеф на командата на здружените сили на Украина, од каде што се залагаше за реформи во системот.

По разрешувањето на модернизаторот Федоров минатата недела, тој рече дека „трансформацијата“ на армијата мора да продолжи.

„Кога вистинската одлука мора да се спроведе и покрај системот, а не поради него, тоа значи дека самиот систем треба да се промени“, рече тој во ретка јавна интервенција.

„На армијата ѝ се потребни нови правила“, додаде тој.

Поздравен како „свеж воздух“

Неговата номинација беше поздравена од многумина во и надвор од армијата.

Именувањето е „прекрасна вест“, рече Сергеј Притула, раководител на една од најголемите добротворни организации во Украина што ја поддржува војската.

„Ова е здив на свеж воздух и нова надеж во борбата на слободните луѓе за слобода и правда“, рече разрешениот министер за одбрана Федоров, сојузник, на социјалните медиуми.

Во Москва, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече дека промената нема да влијае на текот на војната.

„Не мислам дека ова ќе доведе до какви било промени на фронтовските линии“, им рече тој на новинарите, додавајќи дека Москва има намера да продолжи со својата речиси четири и полгодишна офанзива.

И покрај тоа што Украина е во една од своите најдобри позиции на фронтовската линија во последните месеци, Драпати се соочува со сериозни предизвици.

Армијата е погодена од неколку скандали – особено поради непопуларната акција за мобилизација, третманот на регрутите и извештаите за широко распространето отсуство од работа и недостаток на опрема во некои единици.

„Новиот врховен командант на вооружените сили на Украина ќе има многу тежок период. Многу потежок отколку што замислува“, рече поранешниот началник на армијата Валериј Залужни – сменет во 2024 година.

Јавната расправија во текот на изминатата недела откри скриени поделби во военото и политичкото раководство на Украина.

Неговото назначување, кое се смета за обид за премостување на јазот, носи големи очекувања. „Назначувањата направени во услови на социјални превирања секогаш доаѓаат со многу стапици“, рече Притула, додавајќи дека Драпати сега се соочува со „надуени очекувања“. (АФП)