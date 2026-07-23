Првата средба на Лавров со Рубио по 10 месеци траеше само 35 минути

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Марко Рубио ја одржаа својата прва средба лице в лице од минатиот септември на маргините на самитот на АСЕАН во Манила. Разговорите траеја само 35 минути, објави Интерфакс.

Рубио по средбата изјави дека ќе треба да се стават на маса „нови идеи“за да се постигне договор за прекин на војната во Украина, бидејќи предлозите што беа изнесени досега „не беа прифатливи за Украина во тоа време, и не мислам дека би биле прифатливи ниту за нив; всушност, веројатно помалку прифатливи за нив“.

Русија ги предупреди САД да не вршат „неприфатливи“ испораки на оружје на Украина, соопшти руското Министерство за надворешни работи, објавено од АФП.

Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров „нагласи дека е неприфатливо да се продолжи со снабдувањето со оружје на режимот во Киев“ на состанокот со Рубио во Манила, се вели во соопштението.

Лавров, исто така, ја осуди „дестабилизирачката политика на европските земји, кои сè уште се обидуваат да ѝ нанесат ‘стратешки пораз’ на Русија“, на нивниот состанок одржан на маргините на азискиот самит.

„Ако, кога ќе дојде мирот, тоа ќе биде поради некоја нова идеја и некои нови концепти, и ние сме подготвени да понудиме некои од нив во вистинската средина и форма ако се појави можност и условите се соодветни. Ние сме подготвени да ја играме таа улога на позитивен начин“.

Пред средбата, Лавров објави дека разговорите ќе се фокусираат на Украина и договорите од Енкориџ, за кои Кремљ тврдеше дека се постигнати меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп. „Тргнуваме од претпоставката дека, барем засега, нашите американски колеги не ги отфрлиле нивните предлози, кои беа искажани и сега им се добро познати на сите“, рече Лавров. Рубио, исто така, објави дека планира да разговара за војната во Украина на средбата. „Веруваме дека би било добро за Русија ако војната заврши, па затоа ќе го покренеме ова прашање“, забележа државниот секретар. Тој додаде дека конфликтот ги спречува Вашингтон и Москва да „најдат заедничка основа за други прашања“.

За време на разговорите со Рубио, Лавров можеби го поддржал поцврстиот став на Кремљ, кој, според извори на Блумберг во Москва, одлучил да се откаже од идејата за „размена на територии“ со Киев. Според изворите на агенцијата, Путин повеќе нема намера да врати делови од Сумските и Харковските региони на Киев и има намера да ги задржи под своја контрола како „тампон зона“.

Изворите на Блумберг појаснија дека Путин сè уште верува дека е можно да се заземе целиот Донбас до крајот на оваа година. Во меѓувреме, изворите на агенцијата во руското Министерство за одбрана го нарекоа овој временски рок премногу оптимистичен и го сметаа крајот на војната во 2027 година за пореален.

Пред ова, Лавров ги обвини САД за кршење на договорите од Енкориџ и нагласи дека Москва нема намера да ја запре војната на сегашната линија на фронтот. Тој, исто така, не ја исклучи можноста средбата Путин-Трамп во Алјаска да била измама што на крајот резултирала со дополнителни испораки на оружје за Украина. Понатаму, Лавров тврдеше дека Москва повеќе не ги гледа САД како „објективен посредник“ и гледа зголемен притисок од санкции врз Русија.