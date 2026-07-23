Трите говори во еден ден што сигнализираа дека умира американска демократија

Претпоставката дека изборите во САД се легитимни почина минатата недела во Вашингтон. Беше стара 237 години. Не умре од една рана. Почина од три, нанесени во еден ден, на дневна светлина, во записник. И земјата, трчајќи кон најгласниот од нив, никогаш не испита што е тоа што најверојатно ќе убие. Во интензивна нега го разликуваме механизмот на смртта од нејзината причина. Механизмот беше четврток. Причината беше хронична, прогресивна и нелекувана.

Утрото му припаѓаше на државниот секретар. Пред претставници на повеќе од 60 земји, тој објави дека антитерористичката архитектура на слободниот свет, изградена во текот на една генерација против џихадистичките масовни убиства, треба да се обнови и да се насочи кон домашната левица. Тој го нарече транснационалниот непријател дефиниран со омраза кон западот, „бунт на најлошото против најдоброто“. Го поврза со Иран и Куба и не понуди докази за ниту една од врските. Тој рече дека новинарите и тинк-тенковите кои би можеле да ги проверат тврдењата честопати се согласуваат со целите на непријателот. Потегот е стар и сигурен: однапред дискредитирај го второто мислење.

Вториот говор му припаѓаше на заменик-шефот на кабинетот на Белата куќа. Она што го кажа заслужува да се цитира, а не да се сумира, бидејќи резимето е милост што не ја заслужува. Тој го нарече „левичарскиот политички тероризам“ „фатален рак на цивилизацијата“. Тој рече дека таа политика, оставена да си го продолжи својот тек, „секогаш станува гулаг“. Тој рече дека демонстрантитена Антифа се „сите деформирани на некој начин, во нивниот изглед, во нивната облека, во нивниот манир“, дека „нивниот надворешен изглед станува манифестација на нивната внатрешна омраза“ и праша зошто „меѓу нив нема ниту една нормална личност“. Тој рече дека кога левичарот протестира бидејќи неговите права се кршат, тие апели „мора да паднат на глуви уши“. Тој ги повика собраните влади да бидат „целосно непоколебливи во потрагата по правда против овие непријатели на цивилизацијата“. И ја опиша работата што веќе е во тек со шест глаголи: „наруши, идентификувај, одземи средства, уапси и гони“.

Јас практикувам медицина четири децении. Ракот е мојот речник, а не неговиот. И знам што се случи последниот пат кога една влада го позајми. Централната перверзија на нацистичката држава беше медикализацијата на убивањето: непријателот како тумор, како бацил, нацијата како пациент, истребувањето како лек. Роберт Џеј Лифтон го нарече тоа биомедицинска визија. Прво ја регрутираше мојата професија, а мојата професија доброволно одговори. Кога една влада ги опишува граѓаните како рак, таа го напишала првиот дел од планот за лекување. Во четврток, планот беше прочитан гласно, од говорницата на Стејт департментот, со шест глаголи.

Моето семејство ја напушти Русија во 1917 година. Моите роднини ја напуштија Германија во 1933 година. Во обете генерации, заминувањето се нарекуваше прекумерно; останувањето беше разумна позиција. Но, алармот беше точен и двата пати кога се јави претерана претпазливост. Во четвртокот, се огласи и трет пат.

Вечерта му припаѓаше на претседателот. Во ударниот термин тој го нарече американскиот изборен систем неодбранлив, тврдеше дека странска сила држи 220 милиони досиеја на гласачи, го прогласи гласањето по пошта по природа корумпирано, ги обвини сопствените разузнавачки служби за прикривање и му рече на Конгресот дека единствената причина да се спротивстави на неговиот закон е намерата за измама. Таа рамка го претвора секој иден исход во доказ. Усвојте го законот и победите: законот функционира. Неуспехот и поразот: измамниците го блокираа. Претпоставката за легитимитет не може да преживее во систем на верување дизајниран да биде нефалсификуван.

Беше само четврток. Прогнозата на Netflix го разочара Волстрит. Ракета откажа на платформата. Не се огласија сирени, бидејќи не звучат така. Демократиите не умираат со музика. Тие умираат во обичните работни денови, помеѓу извештаите за заработка, додека земјата работи.

Починатиот го надживеаа федералните судови, кои сè уште се отворени, 50 државни секретари, кои сè уште потврдуваат, 108 дена пред општи избори, кои сè уште се во календарот. И електорат на кој сè уште не му е поставено единственото важно прашање, а тоа е дали ќе прифати пребројување што неговиот претседател го прогласи за корумпирано, преброено меѓу граѓаните, а неговата влада го прогласи за малигно.

За 40 години интензивна нега, многу пати сум прогласил смрт. Критериумите се строги бидејќи прогласувањето е неповратно, па затоа сме научени да бидеме сигурни пред да зборуваме. Исто така, повеќе од еднаш, видов враќање на ритамот откако собата се смирила, кога некој одбил да ги прекине компресиите според распоредот. Соопштенијата можат да бидат предвремени, но ова е примено со страв – дека не е. (Гардијан)