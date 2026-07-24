Украина ги нападна магацините на рускиот „Амазон“ во Санкт Петербург и Симферопол на Крим

Утрото на 24 јули, украински дронови го нападнаа Санкт Петербург и Ленинградската област. Гувернерот на Санкт Петербург, Александар Беглов, пријави напад со беспилотно летало врз „цивилен инфраструктурен објект“ во градот, додека гувернерот на Ленинградската област, Александар Дрозденко, пријави напад врз магацин на „Вајлдберис“, што резултираше со пожар и три повредени. Дронови, исто така, нападнаа магацин на „Вајлдберис“ во окупираниот Симферопол на Крим ноќта, според украинскиот канал за следење „Егзиленова+“.

„Вајлдберис“ ги потврди нападите врз својата инфраструктура. Компанијата забележа дека привремено ги прекинала операциите во своите логистички центри во Санкт Петербург и го евакуирала својот центар за сортирање во Симферопол. Ден претходно, украинските вооружени сили нападнаа дистрибутивен центар на „Вајлдберис“ во Воронежката област. Регионалниот гувернер Александар Гусев пријави „оштетување на покривот на магацин на еден од пазарите“. Дронови се обидоа да го нападнат и магацинот на компанијата во Казан, но според локалните жители, системите за противвоздушна одбрана успеаја да ги соборат додека се приближуваа.

Во текот на изминатата недела, украинските дронови извршија напади врз приближно 10 отсто од целата логистичка инфраструктура на „Вајлдберис“ и онеспособија 8 проценти од магацините на компанијата, според пресметките на „Комерсант“ врз основа на отворени податоци. Засегнатите објекти вклучуваат „Електростал“ (250.000 квадратни метри) во Московска област, Котовск (108.000 квадратни метри) во Тамбовска област, Краснодар (100.000 квадратни метри) и Невиномиск (94.000 квадратни метри) во Ставрополска област. Претставник на компанијата истакна дека сите објекти може да бараат целосна реставрација.