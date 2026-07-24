Трамп ќе се обрати на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа

Вашингтон – Американскиот претседател Доналд Трамп вечерва ќе одржи говор на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа, речиси три месеци откако настанот беше одложен поради вооружен инцидент во хотелот „Хилтон“ во Вашингтон.

Свеченоста, на која требаше да присуствуваат новинари, политичари и претставници на американската администрација, беше откажана на 25 април, откако маж се обиде насилно да помине низ безбедносен контролен пункт и отвори оган со ловечка пушка пред балската сала, каде што Трамп и членовите на неговата администрација веќе ги заземаа своите места.

Осомничениот Кол Ален во мај се изјасни за невин по обвиненијата, меѓу кои и за обид за убиство на претседателот.

Настанот сега ќе се одржи во хотелот „Волдорф Асторија“, под засилени безбедносни мерки.

Директорот на Тајната служба на САД, Шон Куран, во средата изјави дека специјален тим веќе спроведува сеопфатен безбедносен план во хотелот.

– Очекуваме да се појават луѓе со лоши намери. Тоа е реалноста во која живееме, но ќе постапуваме како и при секоја друга локација што ја посетува претседателот – рече Куран.

Според Трамп, вооружениот инцидент во април ја покажал потребата од изградба на нова балска сала во Белата куќа, вредна околу 400 милиони долари, бидејќи одржувањето вакви настани во претседателската резиденција би овозможило повисоко ниво на безбедност.

Инцидентот во април се случи при првото учество на Трамп на вечерата на дописниците по неговото враќање на функцијата во вториот претседателски мандат.