И камилите не можат да ја преживеат екстремната топлина

Дури и најотпорните во пустините на планетата почнаа да подлегнуваат на екстремната топлина. Експертите велат дека тоа е нешто што досега не сме го виделе.

Со векови, камилите се слават како врвни „бродови на пустината“, познати по нивната способност да напредуваат во суви средини кои се премногу сурови за речиси секој друг добиток. Сепак, ескалацијата на климатската криза во Северна Африка и Рогот на Африка ги турка овие еволутивни чуда надвор од нивните биолошки граници.

Во региони како што е жешката пустина Афар во Етиопија, каде што летните температури често надминуваат 50°C сточарите се сведоци на невидени нивоа на страдање кај нивните стада. Али Умер, ветеран локален сточар на камили, неодамна пријави дека изгубил осум младенчиња камили за еден месец поради неуморната топлина. Тој опиша ужасна реалност каде што животните страдаат од плускавци во нозете и солзење на очите, а самиот песок станува толку интензивно жежок што им ја гори кожата и им ја гори косата додека се одмараат.

Оваа криза не е изолирана трагедија. Тоа претставува системска закана за еколошката и економската стабилност на заедниците кои се потпираат на камили за транспорт, млеко и месо. Северна и Источна Африка се дом на приближно 80% од светската популација на камили дромедари, а како што традиционалните пасишта пресушуваат, семејствата сточари се соочуваат со катастрофални загуби.

Научниците и експертите за благосостојба на животните предупредуваат дека продолжените температури над прагот на удобност на камилите го компромитираат нивниот имунолошки систем, оставајќи ги многу ранливи на дехидрација, болести и смрт. Со оглед на тоа што дури и најиздржливите пустински видови се борат да преживеат, истражувачите бараат итни интервенции, како што се стратешка дистрибуција на вода и итна ветеринарна грижа, за да се спречи целосен колапс на земјоделскиот ‘рбет на регионот.

Афер – пекол на земјата

Регионот Афар во североисточна Етиопија е едно од најжешките и најсувите места на Земјата, каде што номадите често водат каравани со камили кои носат сол низ пустината.

„Можам да ги видам моите камили како страдаат од екстремна топлина“, изјави Али Умер.

„Им се појавуваат плускавци на нозете, им се солзат очите, а жешкиот песок им ја гори кожата и им ја јаде косата кога седат“, рече 40-годишникот кој поседува околу 500 камили.

„Во изминатиот месец изгубив осум младенчиња камили поради екстремната топлина, стана многу поинтензивно и потешко. Дури и ветерот, кој порано носеше ладен воздух, сега носи топлина“, рече тој, додавајќи дека ги забележал овие драстични промени во температурата во последните години.

Тој не е сам во своите набљудувања: научниците, работниците за заштита на животните и разни студии ги споменуваат стресот, заморот, дехидрацијата, преваленцата на болести како директни влијанија од екстремната топлина. Повисоките температури индиректно предизвикуваат страдање кај камилите, предизвикувајќи сериозна загуба на вода, вегетација и намалени засенчени површини.

Во соседна Сомалија, ситуацијата се чини дека е посериозна. Истражувањето објавено во јуни покажа дека смртноста на камили поврзана со сушата е широко распространета криза, која влијае на речиси 46% од домаќинствата што поседуваат камили.Студијата опфати речиси 6.000 сточарски домаќинства и покажа дека смртноста е концентрирана во северните региони, при што Sool известува за „зачудувачка стапка на смртност од речиси 73%.“

Екстремната топлина е главната причина за сушата во регионот, иако други фактори како што се несоодветните ветеринарни услуги и управувањето со животните ги влошуваат работите, експертите велат.Анализата на атмосферските научници покажа дека високите температури во регионот се причина за сушата во 2021-22 година, бидејќи екстремната топлина ја претвора водата од почвата и водните тела во пареа, а растенијата ја ослободуваат водата во нив во воздухот како пареа.

Ветеринарите велат дека лекуваат повеќе болни камили и дека имаат повеќе смртни случаи поради екстремна топлина и суша.

„Забележуваме значително зголемување на случаите на хипертермија кај камилите, како резултат на што тие добиваат повеќекратни инфекции“, изјави за Би-Би-Си Хасан Нуја Гјујо, ветеринарен службеник во округот Марсабит во североисточна Кенија, кој се граничи со Етиопија.

„Во последните две години, видовме зголемување на смртните случаи кај камили во нашиот округ за повеќе од 15% поради екстремна топлина.“

Преваленцата на болести кај камилите и намалениот принос на млеко од нив се резултат на влијанијата од климатските промени, вклучително и топлотниот стрес, според друга студија спроведена на Африканскиот Рог. Слична приказна се одвива и во Северна Африка. Студија во Алжир, објавена оваа година, покажа значително зголемување на смртните случаи на камили за време на летните топлотни бранови.

„Анализата на временските серии ги истакнува значајните сезонски модели на смртност, нагласувајќи ја потребата од насочени интервенции за време на периоди со висок ризик како што се врвните летни месеци; како што се стратешко обезбедување вода, дополнително хранење и подобрено следење на болестите“, се вели во него.

Светската метеоролошка организација (СМО) вели дека екстремните топлотни настани станале честа појава во неколку северноафрикански земји, при што топлотните бранови се зголемиле со јасен тренд на зголемување од 1981 година. Се вели дека голем број земји во регионот и Блискиот Исток пријавиле температури над 50 степени Целзиусови во 2024 година.Извештајот на СМО за состојбата на климата во Африка за 2025 година вели дека Северна Африка го забележала најбрзото затоплување од шесте подрегиони – 0,43 степени Целзиусови по деценија – помеѓу 1991 и 2025 година.

Експертите велат дека камилите удобно ја пребродуваат топлината до околу 40 степени Целзиусови, главно дозволувајќи им на нивната телесна температура да флуктуира за неколку степени во текот на денот за да се справат со надворешната температура. Со тоа тие избегнуваат потење и, во комбинација со концентрирана урина и сув измет, им помага да го минимизираат губењето на вода, додека нивното дебело крзно им помага да го одбранат сончевото зрачење.

„Но, камилите можат да доживеат и топлотен стрес кога температурите се искачуваат над нивниот удобен опсег“, рече д-р Мохамед Бенгуми, научник од Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО).

„Во многу делови од Сахара, летните температури сега често надминуваат 50 степени Целзиусови, зголемувајќи го ризикот од сериозен топлотен стрес, особено кога е придружен со намалена вегетациска покривка, недостиг на вода и ограничен пристап до сенка“, изјави тој за Би-Би-Си.

Професорот Абделмаџид Чехма од Универзитетот Гардаја во Алжир, кој спровел експериментални работи врз камили во пустината Сахара, има сличен заклучок.

„Нашите трудови покажуваат дека продолжената дневна и ноќна топлина над 41 до 45°C директно ги напаѓа нивните клетки“, изјави тој за Би-Би-Си.

„Нивниот имунолошки систем страда бидејќи таквите нивоа на топлина ги оштетуваат нивните бели крвни зрнца и други клетки поради стрес, тие [клетките] се борат да се поправат и на крајот се уништуваат себеси.“

За камилите ова значи дека кога ќе се појави топлотен стрес, нивниот метаболизам се забавува за да се ограничи внатрешното производство на топлина, што доведува до нагло намалување на внесот на храна, што резултира со летаргија и генерализиран замор. Тоа води до пад на производството на млеко, а исто така предизвикува и репродуктивни нарушувања.

Сточарите кои се потпираат на камили за млеко страдаат бидејќи студиите покажуваат дека топлотниот стрес ги намалил приносите. Професорот Мохамед ел Хасми, експерт за хидробиологија на животни на Универзитетот во Казабланка во Мароко, има долг список на ефекти од топлотниот стрес што тој и неговиот тим ги забележале врз камилите.

Губење на тежина, воспаление, болести поврзани со мускулите и коските, хемиска нерамнотежа поради дефект на бубрезите, заразни болести предизвикани од паразити беа само неколку од нив, рече тој.

Иако екстремната топлина е главниот виновник, нејзините влијанија стануваат сериозни кога се собираат други фактори како што се губење на вегетација и вода, недостаток на засенчени површини и несоодветни ветеринарни услуги, велат експертите. Затоа многу сточари во Етиопија ги преселиле своите камили од северниот регион, каде што животните се наоѓале историски, на југ каде што водата и вегетацијата се релативно достапни, велат експертите таму.

„И ова не е сезонско движење на сточарите“, рече Даниел Гел. „Тие го напуштаат северниот регион засекогаш бидејќи повеќе не можат да го одржат чување камили таму поради екстремната топлина и суша“, изјави тој за Би-Би-Си.

Африканскиот Рог се опоравува од најдолгата и најтешката регистрирана суша што се протега од 2020 до 2023 година, но сега се соочува со уште една рунда од суровата состојба, според добротворната организација Оксфам. Се вели дека цените на водата во некои делови од Сомалија се зголемиле за повеќе од 2.000% поради сушата.

Умер, сточар во Афар, рече дека е загрижен дека епидемијата на болест би можела да почне да ги убива неговите возрасни камили во секое време. Неговата загриженост е оправдана, според проф. Чехма.

„Додека камилите остануваат последната линија на одбрана на сточарите од пустината, невидениот интензитет на сегашните топлотни бранови директно ги загрозува нивните витални функции, претворајќи го ова историски отпорно животно во жртва на климатските промени“, рече тој. (ББЦ)