Нетанијаху во вторник на средба со Трамп во Белата куќа

24/07/2026 21:44

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанијаху во вторник се очекува да се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп во Белата куќа, јави ДПА, повикувајќи се на соопштение од прес-службата на израелската влада.

Според денеска објавеното соопштение, Нетанијаху ќе отпатува за Вашингтон во понеделник на покана на Трамп.

Се очекува тој да присуствува и на погребот на републиканскиот сенатор Линдзи Греам, кој важеше за исклучителен пријател на Израел. Греам, кој беше влијателна фигура во односите меѓу САД и Израел, почина на 11 јули.

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