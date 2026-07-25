Венецуела се повлекува од Меѓународниот кривичен суд: „Веќе немаме доверба“

Венецуела формално ги извести Обединетите нации за својата неотповиклива одлука за повлекување од Меѓународниот кривичен суд (МКС), кој спроведува повеќегодишна истрага за припадници на нејзините вооружени сили и други службени лица, изјави во петок министерот за надворешни работи на земјата.

Владата наведе „географска пристрасност“ во рамките на судот, кој непропорционално ги таргетира земјите од глобалниот југ, особено земјите од Африка и Латинска Америка, изјави министерот Феликс Пласенсија.

„Меѓународниот кривичен суд е толку политизиран за да го нападне венецуелскиот народ и држава што повеќе немаме доверба во оваа институција“, изјави вршителот на должноста претседател Делси Родригез.

Националното собрание го трасира патот за излез

Овој потег беше очекуван, со оглед на тоа што Националното собрание донесе закони минатиот декември кои го отворија патот за повлекување од МКС.

МКС е основан за да ги гони воените злосторства, злосторствата против човештвото, геноцидот и агресијата, кога земјите-членки не се подготвени или не се во можност сами да го сторат тоа. Во 2020 година, истиот суд изјави дека има основани основи да се сомнева дека одредени венецуелски функционери, припадници на вооружените сили и провладини актери извршиле злосторства против човештвото кои датираат од 2017 година или порано.

Главниот обвинител Карим Кан, кратко по преземањето на функцијата во 2021 година, отвори формална истрага. Во јануари минатата година, МКС ја затвори својата канцеларија во Каракас поради недостаток на соработка од страна на венецуелската влада предводена од тогашниот претседател Мадуро.

Кан е разрешен истиот ден

Повлекувањето на Венецуела дојде истиот ден кога членовите на МКС гласаа за разрешување на Кан од неговата позиција како главен обвинител поради обвинувања за сексуална злоупотреба, што тој ги негира. Двајца анонимни извори на Ројтерс изјавија дека 82 од 125 земји гласале за неговото разрешување.

Мадуро уапсен, Венецуела во транзиција

Повлекувањето доаѓа во време на транзиција по Мадуро, откако американските сили ја нападнаа Венецуела во јануари оваа година и го уапсија Мадуро и го одведоа во САД, каде што се соочува со обвиненија за трговија со дрога.

Трамп во петокот изјави дека Венецуела сè уште не е подготвена да одржи избори, но го пофали лидерството на привремениот претседател Родригез. „Што се однесува до изборите во Венецуела, тие сè уште не се сосема подготвени за нив, но има голем напредок. Делси врши фантастична работа“, изјави Трамп пред новинарите во Белата куќа.