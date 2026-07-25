(Видео) Драматични снимки од околината на Мадрид: Погледнете колку брзо се шири пожарот

Драматични снимки направени во петокот во град во близина на Мадрид јасно покажуваат колку брзо можат да се прошират големите шумски пожари што беснеат во Шпанија во последните денови.

Видеото прикажува пламени како се спуштаат по рид низ сува вегетација и опасно се приближуваат кон семеен дом за многу кратко време.

Cette vidéo vient d’Espagne. Elle permet de comprendre la vitesse de propagation d’un incendie.

Les flammes sont éloignées, en moins de 8 minutes elles sont au niveau de la caméra.

Flippant. pic.twitter.com/xfTPonWqxn — MystereMister (@MystereMister) July 25, 2026

На почетокот на снимката, пожарот е сè уште далеку и може да се види на падина, додека густ чад се издига над ридестата област. Но, по неколку минути, пожарот брзо се шири по теренот и речиси стигнува до куќата од која е снимен.

Шумските пожари околу шпанската престолнина ги зафатија областите Вила дел Прадо, Сан Мартин де Валдеиглесијас и Алморокс, а пожарите оттогаш се споија во еден голем пожар што властите го нарекуваат пожарот Сиера Оесте.

Иако временските услови делумно се подобрија преку ноќ, пожарот сè уште не е ставен под контрола. Температурите се намалија, ветровите се намалија, а влажноста се зголеми, што им ја олесни работата на пожарникарите.

Сепак, властите предупредуваат дека дури и мала промена во насоката на ветерот може брзо да шири чад, пепел и нови жаришта во други населени места.

Евакуации и предупредувања до жителите

Поради ризикот од ширење на пожарот, евакуации се спроведени во некои делови од регионот на Мадрид и околните области, додека на жителите на некои градови им е наредено да останат во своите домови.

Пожарите избувнаа по долг период на високи температури и суша, што ја направи вегетацијата екстремно сува и запалива. Токму овие услови овозможуваат пожарот да се шири со екстремно голема брзина, што е потврдено со снимки од областа на Мадрид.