Орбан ја спореди Унгарија со Венецуела и повика на „отпор“

Време е унгарската партија Фидес да се отцепи од опозициската политика и да воспостави нова „политика на отпор“, нагласи поранешниот премиер и лидер на партијата Виктор Орбан во говорот во саботата.

Зборувајќи на Летниот универзитет Балвањош, Орбан, кој беше симнат од власта по 16 години по изборите во април, рече дека повеќе нема време партијата да се задржува на поразот на изборите и дека мора да го насочи вниманието кон одбрана на слободата на Унгарија, за која тврди дека е под закана.

Орбан рече дека верува оти оние што гласале за промени на унгарските избори напролет „не гласале за да им биде изневерена довербата“.

Повеќето од нив, рече тој, дејствувале со добра намера и едноставно очекувале помалку грешки во владата и посилни економски перформанси.

Но, владејачката партија Тиса сака и почнува да гради нов авторитарен систем, продолжи лидерот на Фидес, споредувајќи го политичкиот систем што се гради во Унгарија со Венецуела, која ја опиша како мешавина од комунистичко размислување, политичка самоволност и економска угнетување.

Тој додаде дека смета дека сега има обид целосно да се елиминира Фидес со истерување на неговите лидери од политиката и користење нелегитимни средства за уништување на која било одржлива политичка алтернатива.

Затоа, наместо да се води опозициска стратегија заснована на саморефлексија, рече тој, Фидес мора да усвои стратегија на „отпор“.

Како одговор, унгарскиот премиер Петер Маѓар рече дека е бесмислено да се слуша Орбан.

„Бесмислено е да се работи со непопустлив, посрамен шеф на мафијата“, напиша Маѓар на Фејсбук.

„Ви благодарам за вашата мудрост и доверба Унгаријо“, додаде тој.

Орбан, исто така, се обрати до Европската унија во својот говор, тврдејќи дека „патриотите“ мора да го преземат Брисел ако земјите-членки сакаат да ја вратат својата независност и да го вратат балансот на моќта во рамките на ЕУ.

Тој додаде дека улогата на претседател на Европската комисија, која моментално ја извршува Урсула фон дер Лајен, треба да се укине и дека извршната власт на ЕУ треба да се намали.

„Брисел мора да биде окупиран од патриотите“, рече тој.