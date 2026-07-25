Волкер Турк ги победи Русија, САД и Израел: Повторно назначен за комесар за човекови права на ОН

Генералното собрание на Обединетите нации гласаше за повторно назначување на Волкер Турк за висок комесар на ОН за човекови права за втор четиригодишен мандат. Турк беше повторно назначен и покрај противењето на САД, Русија и Израел.

144 држави гласаа за неговото повторно назначување, 10 беа против, додека 13 беа воздржани. Со ова беше отфрлен американскиот предлог за одложување на гласањето, како и рускиот предлог за продолжување на мандатот на Турк само до крајот на оваа година.

Ниеден претходен висок комесар за човекови права не отслужил два целосни мандати откако беше воспоставена позицијата во 1993 година.

Заменик-амбасадорот на САД во ОН, Џеф Бартос, предупреди дека повторното назначување на Турк покажува дека Генералното собрание е „нефункционално“, тврдејќи дека гласањето „тивко било ставено на дневен ред во последен момент за да се избегне сериозна дебата“.

„Соединетите држави веднаш ќе го разгледаат својот ангажман, учество и финансирање“, рече тој.

Администрацијата на претседателот Доналд Трамп веќе им должи на Обединетите нации речиси четири милијарди долари за членарина и финансирање на мировни мисии.

Заменик-рускиот амбасадор Дмитриј Чумаков го обвини Турчин за „политичка пристрасност“ и промовирање на „западните геополитички интереси под изговор на заштита на човековите права“.

Министерството за надворешни работи на Израел ја опиша одлуката на генералниот секретар Антонио Гутереш како негов „најнов морален неуспех“, велејќи дека одлуката требало да му се остави на неговиот наследник.

„По години пристрасност кон Израел, одговорот мора да биде одговорност, а не промена на правилата“, рекоа од Израел.

Зборувајќи во име на Европската Унија, ирскиот амбасадор во ОН, Фергал Митен, ја изрази својата „безрезервна поддршка“ на Турк, истакнувајќи дека тој ги извршувал своите должности „ефикасно и со интегритет, на објективен и непристрасен начин“.

Кина, африканските држави и голем број латиноамерикански земји, исто така, го поддржаа неговото повторно назначување, иако Никарагва, Аргентина и Парагвај изразија приговори.

Произраелската организација UN Watch тврди дека Турк го осудил Израел дури 58 пати за време на неговиот мандат, додека ги критикувал Соединетите Американски Држави повеќе од Кина, Северна Кореја, Куба, Саудиска Арабија и Катар заедно.

Од друга страна, поранешниот директор на Human Rights Watch, Кен Рот, рече дека „најголемата дамка на угледот на Турк е неговото целосно напуштање на Ујгурите“, критикувајќи го фактот дека тој не продолжил јавно да инсистира на наодите дека третманот на Кина кон Ујгурите во Синџијанг може да претставува злосторства против човештвото.

Турк на социјалната мрежа X изјави дека е „длабоко благодарен“ за новиот мандат.

„Човековите права се противотров на денешните превирања и дефетизам“, напиша тој.