Си-ен-ен: Трамп ги запира нападите врз Иран по предупредувањето од војската

Вашингтон – Потпретседателот Џ.Д. Венс и началникот на Здружениот штаб на воорупредупредувањето од војскатажените сили, Ден Кејн, предупредија за можноста за ескалација на војната со Иран за време на состанокот со претседателот Доналд Трамп во Белата куќа во петокот. Во исто време, САД се чини дека привремено ја запреа својата кампања за бомбардирање во Иран по речиси две недели непрекинати ноќни напади. Информацијата беше потврдена за CNN од извор запознаен со ситуацијата и американски функционер, објави CNN.

Предупредувања за муниција и последици

Воените операции во моментов се „на чекање“, потврди извор од Министерството за одбрана за CNN во саботата. Генералот Кејн конкретно го истакна проблемот со снабдувањето со муниција на САД на состанокот во петокот и предупреди за други можни негативни последици, велат изворите.

Според еден од изворите, Кејн му рекол на Трамп дека војската може да ги спроведе достапните опции, но тој веднаш предупредил и за можните последици од таков потег. Проблемот со снабдувањето е само еден од низата за кои Трамп бил предупреден за време на состанокот, велат двата извори. Сè уште не е јасно дали овие предупредувања се главната причина за прекинот во нападот или дали прекинот ќе продолжи.

Бела куќа: Дипломатијата е приоритет

„Претседателот Трамп постојано повторуваше дека се залага за дипломатско решение, но сите опции остануваат отворени ако Иран продолжи со терористичките активности во Ормутскиот теснец или против нашите сојузници“, рече директорот за комуникации на Белата куќа, Стивен Чунг.

„По успешните санкции што силно ја погодија економијата на Иран и 13-дневните напади врз воени цели како одговор на нивната агресија, Иран би било мудро да работи на договор. Инаку, тие знаат што доаѓа“, додаде тој. Си-Ен-Ен, исто така, контактираше со канцеларијата на потпретседателот Венс за коментар.

Трамп помеѓу преговорите и заканите за ескалација

Зборувајќи со новинарите по состанокот на кабинетот во петокот, Трамп потврди дека американските претставници активно преговараат со Иран. Сепак, тој додаде дека армијата би можела да ги продолжи нападите или дури и да „ја зголеми дозата“. Тој, исто така, потврди дека се чини дека Иран сега пристапува кон преговорите „посериозно“.

Според еден извор, администрацијата на Трамп сè уште дискутирала за можни модели за ескалација на конфликтот дури до петок попладне. Во разговорите со американските претставници, земјите од Персискиот Залив повикаа на воздржаност, но во исто време признаа дека САД имаат уникатен капацитет да го ескалираат конфликтот доколку одлучат да го сторат тоа.

Оваа ситуација доаѓа во време кога клучните американски залихи на оружје се веќе сериозно исцрпени и би можеле дополнително да се исцрпат доколку продолжат нападите врз Иран, како што веќе објави CNN. Иако Трамп јавно зборуваше за можноста за масовен напад, приватно им рече на своите преговарачи да „продолжат да разговараат“.

Сомнежи во Пентагон

Ова укажува на ограничувањата со кои се соочува во воените операции што не вклучуваат копнени сили. Според повеќе извори, малкумина во внатрешниот круг на Трамп или во Пентагон веруваат дека таквите ограничени воени опции би ги дале посакуваните резултати.

Кејн и други воени команданти го предупредија Трамп дури и пред почетокот на војната дека долготрајната кампања би можела да ги исцрпи залихите со оружје. „Американската војска е најмоќна во светот и има сè што ѝ е потребно за да дејствува во времето и местото што ќе го избере претседателот“, рече портпаролот на Пентагон, Шон Парнел.

„Успешно спроведовме бројни операции низ целиот свет, а воедно обезбедивме војската да има огромен арсенал за заштита на нашите луѓе и интереси.“