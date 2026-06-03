Данска: Мете Фредериксен ја претстави својата трета влада

Данската премиерка Мете Фредериксен денес ја претстави својата трета влада, која обединува четири партии и носи низа промени на најважните министерски места.

Според соопштението од кабинетот на данскиот премиер, Фредериксен останува на чело на владата, која има вкупно 21 министер, од кои 11 се жени и 10 се мажи.

Една од најважните промени се однесува на Петер Хумелгард, кој ја напушта функцијата министер за правда и го презема Министерството за финансии.

Поранешниот министер за финансии Николај Вамен станува нов министер за правда.

Министерот за надворешни работи Ларс Локе Расмусен, лидер на Умерената партија и еден од најпознатите политичари во Данска, ја задржа својата функција.

Новиот министер за економија и внатрешни работи ќе биде Пија Олсен Дир, додека Министерството за одбрана ќе го води Јепе Бруус.

Новата влада на левиот центар ги обединува Социјалдемократите, Умерените, Социјалистичката народна партија и Социјал-либералната партија.

Коалицијата нема мнозинство во парламентот, па за да го усвои законот, ќе мора да побара поддршка од помалите левичарски партии, вклучувајќи ги Црвено-зелената алијанса и Алтернатива.

Новата влада официјално му беше претставена на данскиот крал Фредерик X во палатата Амалиенборг во Копенхаген, додека министрите од претходното свикување ќе се збогуваат во текот на денот на посебна аудиенција.