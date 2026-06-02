Андоновска: Ние баравме ревизија – бил купен мрежен кабел за 15.000 евра, за 100-годишнината на ИЈЗ за еден час се потрошиле 50.000 евра

Мрежен кабел за интернет долг 15 километри – купен 15.000 евра, а никаде го нема, набавени компјутери, лаптопи, ајфони за кои постои само барање без реверс каде завршиле, склучен договор од 1.600.000 денари за мобилни телекомуникациски услуги или двојно повеќе од предвидените 800.000 денари, како и договор од 1,1 милион денари за фиксна телефонија, иако биле предвидени 550.000 денари, се само некои од недоследностите во работењето на Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) што ги утврдило актуелното раководство.

Како што изјави денеска за МИА директорката на Институтот, Марија Андоновска, во институцијата не била направена ревизија од 2017 година.

Директорката за утре најави прес-конференција на која, напомена, ќе соопшти повеќе детали околу неправилностите во работењето на ИЈЗ.

– Утврдивме и дека за прослава на 100-годишнината на ИЈЗ за еден час биле потрошени 50.000 евра. Па за што за еден час може да се потрошат 50.000 евра? Понатаму, ако законот дозволува за 1.000 евра или за 62.000 денари да набавиш некакви, одредени средства што ти се потребни без распишување јавна набавка, тие над милион и нешто имаат потрошено надвор од дозволеното. Замислете, 1.000 евра дозволени, а потрошиле над 20.000 евра. По 500.000 денари се давало за репрезентација, споредено со сега кога имаме нула репрезентација, некористење службено возило, немање службени патувања. Јас не користам мобилен телефон службен, не користам службен број. Постои евиденција – доколку се добие одреден апарат, на кого се издава апаратот, се задолжува. Постојат реверси и слично. Исплаќани се и одредени додатоци на плата незаконски, билдани, награди, активни, пасивни приправности – се спротивно на закон. Месечно по 5 милиони денари се штедат сега на тоа кога се изрегулирани коефициентите, кога не се исплаќа незаконски во однос со исплатите. Во однос на мрежниот кабел од 15.000 евра, ниту знаеме каде е, ни што е, ни зошто е, истакна Андоновска.

Таа потенцира дека на барање на ИЈЗ е извршена ревизијата, чиј извештај со неповолно мислење беше објавен во јавноста.

– Во однос со извештајот на Државниот завод за ревизија, би сакала да спомнам неколку работи. Најпрво, при моето доаѓање во Институтот за јавно здравје, уште од самиот почеток утврдив многу неправилности. Веднаш беше информирана јавноста, информирани беа и надлежните институции. Дури испративме писмо и сами побаравме да дојде Државниот завод за ревизија да ги утврди оние неправилности со кои ние се соочуваме. Ден за ден наоѓавме нови и нови неправилности. Немаше крај на неправилностите. Практично, не најдовме една работа што била правена законски или по некаков пропис. Очекував на самиот почеток дека барем Јавното обвинителство, по допрен глас, ќе покрене некаква постапка, рече директорката.

Таа напомена дека Извештајот на ДЗР се однесува за периодот пред нејзиното доаѓање на местото директор на ИЈЗ.

– Се работи за 2024 година. Но, сакам да напоменам и дека ревизија немало во Институтот од 2017 година. Можеби и затоа се настанати толку многу проблеми и неправилности во функционирањето. Голем дел од овие неправилности, освен што беа комуницирани со јавноста, беа предадени и до Секторот за криминалистика и организиран сериозен криминал — Единица за корупција, која, претпоставувам, поради обемноста на материјалите – повеќе од дваесетина класери, сè уште не е дојдено до некаков резултат или исход на целата таа ситуација. И како што спомнав, неправилностите се премногу. Нема нешто да издвоиме, да речеме: „е, ова го правеле како што треба“. Најдовме празна сметка на Институтот. Имаше испразнета сметка, која сега, од 0 денари тогаш, ние ја направивме во моментов да изнесува 150 милиони. Исто така, ги вративме долговите од над 50 милиони. Наследивме нула денари на сметка, а сега имаме вратени долгови и 150 милиони денари. Се поставува прашањето, каде се овие пари кои се практично пари на народот? Влегувале во овој Институт и требало бидат употребени правилно, за нови услуги, нова опрема, нова дијагностика, за услуги што треба да ги добијат граѓаните. Каде завршувале овие средства?, истакна Андоновска.

Државниот завод за ревизија изрази неповолно мислење за финансиските извештаи и усогласеноста на финансиските трансакции на Институтот за јавно здравје за 2024 година, откривајќи неправилности во евиденцијата, побарувањата и спроведувањето на програмите за јавно здравје.