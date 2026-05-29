Груевски заработил илјадници евра минатата година за давање совети во Будимпешта

Добриот пријател на Виктор Орбан од Македонија, Никола Груевски, кој беше осуден, а потоа избега во Унгарија во 2018 година и доби статус на азилант, започна сопствен бизнис во летото 2021 година и ја основа својата консултантска компанија под името ICIC Kft. Тоа е мини бизнис, бидејќи нема вработени, и покрај фактот дека воопшто не порасна во последните 5 години, ништо не ја загрозува неговата стабилност, унгарскиот медиум „444“.

Годишните извештаи сугерираат дека Никола Груевски можеби има фиксен клиент кој плаќа милиони секоја година за совети од осудениот поранешен премиер и бегалец од правдата. Минатата година, компанијата имаше приход од 3,4 милиони форинти, по 4,1 милиони претходната година. „444“ пишува дека консултанството, како активност, воопшто не може да се нарече трошковна активност, значителен дел од приходите останале како профит секоја година. Во 2025 година, поранешниот премиер оствари профит од 2 милиони форинти (5.650 евра).

Сепак, за разлика од 2024 година, овој пат тој не го подигна ова како дивиденда, туку го остави во компанијата, од која инаку подигна вкупно 16,2 милиони форинти дивиденда (45.760 евра) од нејзиното основање во 2021 година.

Најновиот годишен извештај, исто така, открива дека парите на банкарската сметка се зголемиле од 8 на 9 милиони (25.000 евра) до крајот на минатата година, како и нејзиниот долг. Значителна обврска првпат се појави во компанијата во 2024 година, 2,5 милиони форинти, која се зголеми на 3,3 милиони до крајот на минатата година.

Унгарскиот медиум пишува дека не е познато со кого „осудениот екс-премиер можеби имал деловни односи. Се знае само дека имал особено добри односи со Орбан, како и со поранешниот министер за надворешни работи, Петер Сијарто. Сијарто редовно го примаше Николае Груевски во својата канцеларија за да побара негов совет за прашања поврзани со Западен Балкан. Според министерот, тој е оној кој може да добие најсигурни информации за регионот, бидејќи бил премиер 10 години“.

Истражувачкиот централноевропски портал „ВиСквер“ денеска објави дека Груевски добил унгарско државјанство во 2022 година.