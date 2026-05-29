Министерство за правда: Постапката за екстрадиција на Груевски продолжува

29/05/2026 15:07

Министерството за правда внимателно ги следи информациите објавени во јавноста во врска со наводите дека Никола Груевски стекнал унгарско државјанство.

Независно од сите шпекулации и неофицијални информации за евентуалниот статус што го има во Унгарија, Никола Груевски останува државјанин на Република Северна Македонија и е лице кое е предмет на правосилни судски одлуки и активни постапки – се вели во соопштението од Министерството за правда. 

Министерството за правда нагласува дека постапката за негова екстрадиција продолжува согласно домашното законодавство, билатералните договори и меѓународните конвенции. Во рамки на своите надлежности, Министерството и понатаму ќе ги презема сите неопходни правни и дипломатски чекори во комуникација со надлежните органи на Унгарија.

Груевски добил унгарско државјанство во 2022 година

Поврзани содржини

Груевски како унгарски државјанин може да биде заштитен, иако Македонија ќе бара екстрадиција
Мицкоски со Кошта ќе бара решение што нема да го допре македонското достоинство
Костадиновски: Кога политиката сака послушен суд, тогаш има проблем со Уставот
СДСМ: Долгот надмина 11 милијарди евр, Кочовска се крие
Груевски добил унгарско државјанство во 2022 година
Сиљановска уште еднаш рече дека е збунета од постапките на обвинителството за шпионската афера
Панче Тошковски за себе: „Конечно има министер кој е нормален“
Мицкоски за буџетот на судството: Колку правда, толку пари

Најчитани