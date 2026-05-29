Велислава се надева дека ќе бараме решение, а не конфликт со Бугарија

Министерката за надворешни работи Велислава Петрова испрати јасен сигнал до Република Северна Македонија дека Бугарија нема да се повлече од она што беше договорено во 2022 година, а патот на Скопје кон Европската Унија оди преку спроведување на преземените обврски.

„Ова не е прашање на билатерални прашања, туку на односи меѓу земја кандидат и Европската Унија“, изјави Петрова за БНТ.

Таа нагласи дека тонот од бугарската страна останува „исклучително позитивен“, но призна дека често не гледа исто политичко однесување од Скопје.

„Се надевам дека ќе најдам политичка зрелост од другата страна за да се обидам да пристапам на овој начин. Често не го гледам тоа“, рече министерката за надворешни работи.

Петрова беше категорична дека ставот на Софија останува непроменет и е ист околу таканаречениот „француски предлог“ во 2022 година.

„Ова е европската позиција. И ова беше главното достигнување во јуни-јули 2022 година“, нагласи таа.

Министерката потсети дека лично учествувала во преговорите за рамката и детално знае што е договорено со Скопје.

„Тажно е што се враќам во владата четири години подоцна, а нема напредок по ова прашање“, додаде таа.

Според Петрова, властите во Северна Македонија треба да го искористат моменталниот „отворен прозорец“ за проширување на ЕУ, наместо да ги ескалираат тензиите со Софија.

„Се надевам дека Македонија ќе најде пристап што ќе го фокусира вниманието на исполнување на обврските, а не на барање конфликт со Софија“, рече министерката за надворешни работи.

Таа беше категорична дека во Бугарија постои целосно политичко единство по ова прашање.

„Мислам дека постои целосно единство и во владата и во целата политичка класа во Бугарија по ова прашање“, рече Петрова.