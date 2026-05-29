Левица: Министерството за образование е како селска крчма

Последниот јавно-достапен извештај, на Државен завод за ревизија, за Министерството за образование и наука е уште еднa потврда дека образовниот систем во Македонија функционира како партиски плен на ДПМНЕ и СДС, а не како институција што треба да се грижи за создавање знаење, кадар и иднина за државата, коментира Левица во денешното соопштение. Според партијата, ако се чита извештајот се поставува прашањето дали Министерството е јавна институција или селска крчма во која не се знае кој пие, кој плаќа? „ Ревизорите во извештајот даваат јасна слика за хаос, нетранспарентност и неодговорност во трошењето на јавните средства. Наместо домаќинско и законско управување со буџетот, МОН функционира како институција без јасни процедури, без контрола и без одговорност. Станува збор за сериозни наоди и пропусти:

Над 25 милиони евра буџетски средства за стипендии во странство дадени изминативе 15 години, без јасна процедура за ангажирање на овие кадри во државата, како повраток на инвестицијата.

Над 60% од додипломците и над 48% од постдипломците кои студираа на елитни странски универзитети, на трошок на државата, не се вратиле назад или не платиле пенали;

Над милион евра годишно се давани на економски оператори за „техничко уредување“ на учебници кои веќе биле технички уредени и така со години наназад. Сумите за ова техничко уредување на одредени учебници се поголеми од сите останати услуги (превод, лектура, редакција);

Студентски дом во Тетово вреден над три милиони евра е пуштена без технички прием и без функционална опрема (платена) што ја први институцијата и инвестицијата нефункционална;

Заемот од неколку милиони евра од Светска банка, за унапредување на основното образование, се спроведува без транспарентост во делот на набавка на консултантски услуги и најдобра цена за вредност;

Реконструкции на основните и средите училишта со пробиени буџети, без утврдени цели и приоритети, без индикатори за успешност и без утврдени критериуми за селекција на училиштата и без утврдена постапка за доделување на средствата;

Немање реални критериуми за распределба на блок-дотациите за основните и средните училишта.