Приведени повеќемина за корупција, меѓу кои и поранешен градоначалник на Карпош

Повеќе лица се приведени под сомнежи за корупција во рамки на акција што денеска ја спроведува Управата за финансиска полиција во координација со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОПЈО ГОКК).

Дел од медиумите, повикувајќи се на неофицијални информации, објавија дека меѓу приведените е и поранешен директор на Царинската управа и ексградоначалник на Општина Карпош од редовите на Социјалдемократскиот сојуз (СДСМ) поради сомнежи за злоупотреби при спроведување на постапки за јавни набавки

Од Финансиска информираат дека во текот на денешниот ден, овластени службени лица, постапувајќи по наредби издадени од судија на претходна постапка и под раководство на надлежен јавен обвинител од ОЈО ГОКК, вршат претреси на домови, деловни простории и лица на повеќе локации.

Акцијата, како што се вели во соопштението од Финансиска, произлегува од предистражна постапка насочена кон откривање и документирање на повеќе кривични дела од областа на финансискиот криминал и корупција.

„Постојат основи на сомнение дека делата се извршени од службени и други лица што го искористиле своето влијание, општествена положба и углед со цел стекнување противправна имотна корист од големи размери“, велат од Финансиска.

Од ОЈО ГОКК потврдија дека во координација со Финансиската полиција се спроведува акција поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела од коруптивна природа.

Оттаму посочија дека акцијата е во тек и засега не можат да откријат повеќе детали.

