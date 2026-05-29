Норвешка не ги превезува електричните автомобили со траект, Грција со 40 отсто батерија

Електричните автомобили генерално не се забранети на европските фериботи, но некои земји воведуваат строги ограничувања. Грција бара електричните и хибридните возила со приклучоци да се полнат максимум 40 проценти пред да се качат на фериботот, додека една норвешка бродска компанија целосно ги забрани електричните, хибридните и водородните возила.

Патувањето со ферибот е рутинска работа за повеќето возачи, но сопствениците на електрични автомобили во некои европски земји мора да се справат со дополнителни правила. Иако електричните возила генерално не се забранети на европските фериботи, некои бродски компании и земји воведуваат ограничувања поради потенцијални проблеми со гаснење пожари на батерии на море.

Најстрогите правила моментално се споменуваат во Грција и Норвешка, каде што се воведени посебни мерки за електрични, хибридни и, во некои случаи, водородни автомобили.

Грција го ограничува полнењето на батериите

Грчкото Министерство за бродарство пропишува дека електричните и хибридните возила со приклучоци мора да имаат максимум 40 проценти полнење на батеријата пред да се качат на фериботот.

Ова значи дека возачите на електрични автомобили мора да се организираат добро пред патувањето. Доколку пристигнат на фериботот со превисоко полнење на батеријата, би можеле да имаат проблем со качувањето.

Дополнително, ваквите возила не можат да патуваат без придружба. Сопственикот мора да биде на бродот, а екипажот може да одреди посебно паркинг место за полесно да се пристапи до возилото во случај на вонредна состојба.

Норвешка компанија воведува уште построга забрана

Уште построго правило важи за норвешката бродска компанија „Хавила Киструтен“, која управува со крајбрежната рута помеѓу Берген и Киркенес.

Компанијата не дозволува транспорт на електрични, хибридни или водородни возила на своите фериботи. Причината се логистичките предизвици во случај на пожар на литиум-јонска батерија, особено на оддалечени поморски рути каде што интервенцијата е многу посложена отколку на копно.

Пожарите на електрични автомобили не се нужно почести од пожарите во возила со конвенционални мотори, но кога ќе се појават, нивното гаснење може да биде потешко. Батериите можат повторно да се запалат, бараат долго време на ладење и посебен пристап од пожарникарите.

Патниците мора да ги проверат правилата пред поаѓање

За возачите на електрични автомобили, најважниот совет е едноставен: Пред да патувате со ферибот, треба да ги проверите правилата на одредената земја и превозничка компанија.

Ограничувањата не важат подеднакво насекаде. Некои фериботи прифаќаат електрични автомобили без никакви посебни проблеми, други бараат одредено ниво на полнење на батеријата, а некои компании може да пропишат посебни паркинг места или дополнителни безбедносни услови.

За хрватските возачи, ова е особено важно за време на туристичките патувања, особено во Грција, Норвешка и други дестинации каде што патувањето често се комбинира со фериботски линии.

Електричните автомобили стануваат сè почести на европските патишта, па затоа правилата за нивниот транспорт по море веројатно ќе се развиваат понатаму. Засега е јасно дека превозниците сакаат да се заштитат од сценарио во кое ќе се појави пожар на батеријата далеку од пристаништето и класичната противпожарна инфраструктура.

Со други зборови, сопствениците на електрични автомобили не треба да паничат, туку треба да планираат. Со фериботите, повеќе не е доволно само да купите билет – треба да знаете и кои правила важат за возилото во кое се качувате.