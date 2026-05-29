Слушнете како звучи првиот електричен Ферари, реакциите се поделени

Малку автомобили во поновата историја предизвикале толку многу реакции како првото целосно електрично Ферари.

Новиот Ferrari Luce е предмет на критики и потсмев на интернет во последните денови, не толку поради неговиот дизајн, кој е објективно лош, туку затоа што многумина веруваат дека му недостасува страста и убавината што се очекуваат од Ферари.

Веројатно е невозможно да се создаде електричен автомобил кој целосно ќе го пренесе чувството на класично Ферари, но производителите се обидуваат да најдат различни начини да го направат попосакуван и повозбудлив. Едно од најпопуларните решенија се вештачки генерираните звуци на моторот.

Откако гласовите на возачите на тимот на Ферари во Формула 1, Шарл Леклерк и Луис Хамилтон, беа отстранети од официјалното видео за презентација, конечно беше можно појасно да се слушне како звучи вештачкиот погонски склоп на Luce.

Иако Ферари сè уште не откри многу детали за различните режими на возење и можностите за симулација на звук, она што може да се слушне во промотивното видео звучи како прилично типичен футуристички звук на електричен автомобил. Некои тврдат дека можеби е можно да се препознаат и тоновите на препознатливиот V12 мотор на Ферари, но ова не може да се потврди со сигурност. Звукот би можел да се спореди и со оној што го користат некои електрични модели од други производители.

Технички, не се чини дека Луче користи симулирано менување на брзини, а Ферари сè уште не објавил таква можност.

Можно е автомобилот да користи дополнителни вештачки звуци кои сè уште не се презентирани на јавноста, но ова ќе се знае само кога првите примероци ќе стигнат до клиентите.

Иако Луче има лопатки зад воланот кои личат на оние во спортските модели на Ферари, нивната функција не е поврзана со менување на виртуелните брзини.

Ферари наведува дека тие се користат исклучиво за прилагодување на регенеративното сопирање, односно количината на енергија што се враќа во батеријата за време на забавувањето.

Некои обожаватели на брендот веруваат дека електричното Ферари би било поинтересно ако го симулира звукот на еден од најпознатите мотори од историјата на компанијата. Како примери, често се споменува V12 моторот од Ferrari 812 Competizione или дури и легендарниот V10 мотор од Ferrari F2004, кој достигнуваше 18.000 вртежи во минута.