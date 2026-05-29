Ракета на „Блу Ориџин“ експлодираше за време на тестирање на моторот во Кејп Канаверал на Флорида

Ракета на „Блу Ориџин“ експлодираше на лансирна рампа во Флорида за време на тест на моторот. Видеата од местото на настанот покажуваат огромна огнена топка како го зафаќа објектот во Кејп Канаверал, а компанијата во сопственост на Џеф Безос потврди дека има проблем, пренесе Би-би-си.

Во објава на социјалните мрежи, „Блу Ориџин“ потврди дека доживеале аномалија за време на тестот за палење на моторот на лансирната рампа и дека сите вработени се безбедни и здрави.

Инцидентот се случил околу 21:00 часот по локално време.

Основачот на компанијата, Џеф Безос, исто така, потврди дека нема повредени.

„Прерано е да се зборува за причината, но веќе работиме на откривањето“, напиша тој. „Ова е многу тежок ден, но ќе вратиме сè што е потребно и повторно ќе летаме. Вреди да се вложи труд“, додаде Безос.

Управата за вонредни состојби на округот Бревард не пријави никаква закана за околината. Вселенските сили на САД објавија дека нивните служби за вонредни ситуации се на терен и дека работат со компанијата „Блу Ориџин“ за да ги проценат достапните податоци за да ја утврдат точната причина за инцидентот.

Федералната администрација за воздухопловство (FAA) објави дека е свесна за инцидентот, но забележа дека „ова тестирање не било дел од активност лиценцирана од FAA“ и дека немало влијание врз воздушниот сообраќај.

Директорот на НАСА, Џаред Исакман, го коментираше инцидентот на социјалната мрежа Икс.

„Вселенските летови се немилосрдни, а развојот на новите можности за лансирање тешки товари е исклучително тежок. Ќе соработуваме со нашите партнери за да ја поддржиме темелната истрага за оваа аномалија, да ги процениме краткорочните последици за мисиите и да се вратиме на лансирањата“, рече тој.

Експлозијата се случи само еден месец откако најновата ракета на „Блу Ориџин“ – New Glenn, беше повлечена поради истрага на ФАА за „несреќа“ за време на лансирањето. Потоа компанијата се обиде да го стави сателитот AST SpaceMobile во орбитата, но не успеа да го доведе до планираната висина. И покрај ова, вселенската компанија минатиот ноември успешно ја лансираше ракетата New Glenn од Флорида.