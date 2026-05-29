Италијанските синдикати штрајкуваат, јавниот превоз парализиран

29/05/2026 13:29

Еднодневниот штрајк свикан од неколку синдикати предизвика прекини во делови од Италија во петокот, влијаејќи на железницата, училиштата и болниците.

Јавниот превоз во Милано работеше ограничено, бидејќи градовите низ целата земја се подготвуваа за протести. Синдикатите го свикаа штрајкот за да го зголемат притисокот врз десничарската коалициска влада на премиерката Џорџа Мелони.

Нивните барања вклучуваат повисоки плати, надомест за инфлација и крај на несигурното вработување. Синдикатите, исто така, ја обвинуваат владата на Џорџа Мелони дека се обидува да го ограничи правото на штрајк.

Протестите, опишани од организаторите како „општ штрајк“, започнаа во четврток во 21 часот.

Ваквите штрајкови се вообичаени во Италија, иако ретко целосно го парализираат јавниот живот. Прекините во железничкиот сообраќај во петокот влијаеја и на некои меѓународни линии.

