Круговите околу Трамп имаат план за Орбан: висока функција во ОН поврзана со дипломатски имунитет

На Виктор Орбан ќе му биде понудена висока позиција во Обединетите нации од круг поврзан со Доналд Трамп, пишува истражувачкиот новинар Саболч Пањи во билтенот на централноевропскиот портал VSquare, повикувајќи се на неколку независни извори.

Конкретното портфолио е очигледно второстепено и во голема мера неважно; важно е дипломатскиот имунитет што би го носел висок функционер во ОН. Тој имунитет би бил значаен – но неговиот обем зависи од специфичната улога. Според Конвенцијата на ОН од 1946 година за привилегии и имунитети, само генералниот секретар, потсекретарите и помошниците генерални секретари добиваат целосен дипломатски имунитет еквивалентен на оној на амбасадор – што значи заштита од практично сите правни процеси, вклучително и кривично гонење, за нив, нивните сопружници и малолетни деца. Раководителите на специјализирани агенции исто така имаат целосен дипломатски имунитет според конвенцијата. Сепак, високите функционери на ОН од понизок ранг уживаат потесен функционален имунитет: заштита од правни постапки само за дела извршени во нивна службена должност, а не за дејствија преземени пред или надвор од нивната улога во ОН.

Еден извор за VSquare додаде дека, покрај можната поддршка од САД, Орбан може да смета и на претседателот на Аргентина, Хавиер Милеи, кој – како и Џ.Д. Венс – го посети во Будимпешта пред априлските избори. Овој детаљ е важен бидејќи трката за наследување на Антонио Гутереш како генерален секретар на ОН е веќе во тек, а моментален фаворит е Рафаел Гроси, шеф на Меѓународната агенција за атомска енергија, кој е Аргентинец. Кандидатурата за Орбан, поддржана од Милеи, би се вклопила совршено во тој дипломатски екосистем.

Орбан треба да патува во САД ова лето за Светското првенство во фудбал, додека ќерката на Орбан, Рахел, и зетот Иштван Тиборч, веќе се преселија во Њујорк, обезбедувајќи подготвена семејна база. Извори блиски до поранешниот премиер му рекле на познатиот истражувачки новинар, Саболч Пањи, дека ако политичката атмосфера во Будимпешта стане премногу жешка, Орбан би можел да остане во Трамповата Америка значително подолго од еден фудбалски натпревар. А работата во ОН би му понудила грациозен излез – без да мора да аплицира за политички азил за да се бори против екстрадицијата. Секако, важно е да се нагласи дека сценариото за работата на Орбан во ОН е сè уште многу рано и постојат многу начини на кои би можело да се изопачи – на пример, со тоа што ќе стане јавно премногу рано.

Во меѓувреме, Орбан беше прашан од унгарската телевизија РТЛ дали се плаши дека тој или член на семејството би можеле да завршат на суд како дел од напорите на новата унгарска влада да истражи злосторства извршени под неговиот режим. „Јас? Ајде, зошто би бил. Јас го почитувам законот и го спроведувам. Дадов заклетва за тоа, ги одржав сите мои заклетви и ќе ја одржам и оваа. Дали сакате да знаете нешто друго?“, одговори Орбан.

Истиот новинар Пањи во истиот билтен на VSquare ја објави информацијата дека Никола Груевски добил унгарско државјанство во 2022.