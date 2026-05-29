Холандија воведува голема рестрикција за бензинските и дизел автомобили: Работодавците ќе плаќаат стотици евра месечно

Холандија воведува значително построги правила за службените автомобили кои не се целосно електрични од 2027 година.

Новата такса ќе се применува на новопотпишаните договори за лизинг за возила со мотори со внатрешно согорување, како и хибриди, а целта на владата е дополнително да го забрза преминот кон мобилност на батерии.

Од 1 јануари 2027 година, работодавците ќе мора да плаќаат дополнителна месечна такса на даночните власти за вакви службени автомобили. Таа ќе изнесува еден процент од официјалната цена на возилото. На пример, за автомобил со препорачана цена од 35.000 евра, работодавецот ќе мора да плаќа дополнителни 350 евра секој месец.

Важно е овој трошок да не може да се пренесе на вработените. Работодавците ќе мора сами да го сносат, а новата такса ќе дојде покрај постојниот даночен третман на приватно користење на службено возило, што вработените веќе го плаќаат.

Притисок врз неелектричните службени автомобили

Мерката ќе се применува на сите патнички автомобили со емисии на CO2 поголеми од 0 грама на километар. Ова значи дека ќе ги опфати класичните бензински и дизел автомобили, но и хибридните.

Предвидени се исклучоци за лесни комерцијални возила и автомобили што се користат исклучиво за деловен транспорт. Во овој случај, приватната употреба мора експлицитно да биде забранета и мора да постои можност за проверка на таквата употреба.

Холандската влада ја претставува оваа мерка како дел од поширока стратегија за намалување на емисиите и охрабрување на компаниите да се одлучат за целосно електрични автомобили при обновување на своите возни паркови. Во пракса, лизинг на службени автомобили со бензински, дизел или хибридни мотори би можел да стане значително поскап за работодавците од 2027 година.