Романија протера руски конзул по ударот со дрон. ЕУ подготвува нов пакет санкции

Дрон удри во станбена зграда во романскиот град Галац, во близина на границата со Украина, при што беа повредени две лица, соопштија романските власти. Според Министерството за одбрана, кратко пред тоа започнал масовен напад со беспилотни летала од руска страна.

НАТО и ЕУ ги осудија „неодговорните постапки“ на Русија, а Романија го прогласи генералниот конзул на Руската Федерација во Констанца за персона нон грата.

„Синоќа имавме сериозен инцидент во кој беа повредени двајца романски државјани, а целосната одговорност за овој инцидент е на Русија, земја која води агресивна војна во Украина повеќе од четири години“, рече претседателот Никушор Дан на прес-конференција.

ЕУ подготвува 21. пакет санкции против Русија, напиша претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, на Икс.

„Агресивната војна на Русија премина уште една црвена линија. Руски дрон нападна и удри во густо населена област во Романија, при што беа повредени цивили. На територијата на ЕУ. Додека продолжуваме да ја зајакнуваме нашата безбедност, особено на нашата источна граница, ќе продолжиме да го зголемуваме притисокот врз Русија“, напиша Фон дер Лајен.

Според телевизијата Диџи 24, 52-годишна жена со изгореници и нејзиното 14-годишно дете биле повредени. Тие биле примени во болница, каде што се во стабилна состојба и се свесни.

Никушор Дан посочи дека станува збор за руски дрон „Геран-2“ кој полетал од Русија.

„Ја знаеме траекторијата, знаеме каде помина низ Украина, знаеме каде влезе во Романија, (беше) дел од група од 43 руски беспилотни летала, од кои само едно стигна на романска територија“, изјави претседателот, цитиран од телевизијата Диџи 24.

Ова е прв пат густо населена област во земја-членка на НАТО да биде погодена, предизвикувајќи повреди, за време на војната на Русија во Украина, а се очекува инцидентот да ги зголеми тензиите на источното крило на алијансата, бидејќи земјите-членки се загрижени дека војната би можела да се прошири надвор од нивните граници.

Како би можел да реагира НАТО?

Телевизијата Диџи 24 ја цитираше вршителката на должноста министерка за надворешни работи Оана Коиу, која како одговор на новинарско прашање изјави дека инцидентот во Галац „спаѓа во категоријата што го оправдува“ активирањето на Член 4 од Договорот за НАТО. На прашањето дали ќе се активира Член 4, таа на прес-конференција изјави дека „ова е алатка што Романија може да ја користи“.

„Инцидентот од синоќа спаѓа во категоријата инциденти што го оправдуваат активирањето на инструменти од ваков тип. Зборуваме за консултации меѓу сојузничките земји во време кога сојузникот верува дека постои ризик за тоа. Секако, активирањето на Член 4 е заедничка одлука. Ова е дел од дискусиите за опциите што ги имаме во моментов“, објасни таа.

Весникот „Адеверул“ забележува дека темата за активирање на Член 4 е спомената во јавната сфера од голем број аналитичари и експерти за безбедност по инцидентот во Галати.

За разлика од Член 5, кој се однесува на колективна одбрана во случај на вооружен напад, Член 4 не подразбира автоматски воени мерки и не ги обврзува земјите-членки да интервенираат, прецизира публикацијата, додавајќи дека тој предвидува само „заеднички консултации“ меѓу сојузниците на НАТО.

Што се случи?

Еден од дроновите влезе во романскиот воздушен простор и стигна до јужниот дел на Галац, каде што падна на покривот на станбена зграда. По ударот избувна пожар.

Дронот удрил во стан на 10 кат. Фотографиите покажуваат пожарникари на местото на настанот и остатоци расфрлани по земјата.

Целиот експлозив на дронот детонирал и дека околу 70 луѓе се евакуирани. Не беа дадени дополнителни детали за дронот, но се вели дека пожарот на крајот бил изгаснат.

Во друг инцидент, дрон без експлозивно полнење е пронајден во близина на селото Басешти во округот Марамуреш во северозападна Романија, а областа е обезбедена, објави романската државна телевизија ТВР доцна синоќа, повикувајќи се на локалните власти.

Властите го истражуваат потеклото на дронот, кој според телевизискиот извештај има распон на крилјата од околу 3 метри, како и околностите под кои завршил во областа.

Во меѓувреме, локалните власти во јужна Украина објавија дека пристаништето на градот Исмаил, кое се наоѓа во регионот Одеса, било нападнато од неколку беспилотни летала во раните утрински часови.

Агенцијата истакнува дека Исмаил, во близина на романската граница, е дом на најголемото украинско пристаниште на реката Дунав и дека градот е често цел на стратешка локација.

НАТО и ЕУ ги осудуваат постапките на Русија

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во објава на социјалните мрежи изјави дека разговарал со романските власти за синоќешниот инцидент со руски дрон и потврдил дека алијансата е подготвена да ја брани секоја педа од својата територија.

Неодговорното однесување на Русија претставува опасност за сите, Русија уште еднаш покажа дека последиците од нејзиниот нелегален воен напад врз Украина не познаваат граници, додаде Руте.

Војната на Русија мора да се запре, ние ќе продолжиме да ја поддржуваме одбраната на Украина, напиша тој.

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, изрази целосно сочувство и поддршка за Романија. Исто така, во објава на социјалните мрежи, ги опиша постапките на Русија како „неодговорни“.

Го осудувам на најсилен можен начин ова кршење на романскиот воздушен простор и меѓународното право, додаде тој.

ЕУ е обединета во зголемувањето на притисокот врз Русија преку санкции и со зајакнување на одбранбените капацитети, особено на нејзините источни граници, напиша Коста.

Високата претставничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, напиша пост во кој го опиша случајот во Романија како јасно и сериозно кршење на суверенитетот на земјата и на европскиот воздушен простор. Русија одамна престана да ги признава границите и не може да остане неказнета за кршење на воздушниот простор над Европа, додаде таа.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, го опиша случајот во Романија како уште едно „преминување на границата“ од страна на Русија. Таа потсети дека ЕУ продолжува да се подготвува за понатамошно проширување на санкциите против Москва.

Министерството за надворешни работи на Македонија најостро го осуди рускиот напад со дрон врз станбена зграда во Романија.

Во објава на официјалниот профил на Министерството на платформата Икс се наведува дека „руската агресија врз Украина продолжува да создава ризици и надвор од украинските граници и претставува закана за регионалната безбедност“.

Од Министерството истакнуваат дека нападите врз цивилни објекти се неприфатливи и повикаа на почитување на меѓународното право и заштита на цивилното население.

Тирада на Медведев

Заменик-претседателот на рускиот Совет за безбедност, Дмитриј Медведев, упати жестока тирада против Европската унија на државната апликација за пораки Max откако руски дрон се урна во станбена зграда во романскиот град Галац. Меѓу другото, тој ги нарече земјите од ЕУ „учесници во војната“ против Русија и вети дека слични инциденти во Европа ќе продолжат. „Евро-импотентите врескаат за некој дрон што се урна во романска станбена зграда. Сите земји од ЕУ треба да замолчат за ова. Европските држави се директни учесници во војната со Русија. Да, тие се борат со помош на бандеристите, но каква разлика прави тоа за нас?“, напиша Медведев.

Тој додаде дека „европските дронови, нивните резервни делови, друго оружје, а да не зборуваме за разузнавањето, се вклучени во напади врз нашата земја секој ден“ и дека „разни ѓубриња како Урсула, Мерц, Макрон, Стармер и други ѓубриња се директно одговорни за терористичкиот напад во Старобилск“. „Затоа, нека се подготват: ова ќе продолжи да се случува. Во тек е војна! И граѓаните на земјите од ЕУ, како и населението на завојуваните земји, нема да можат мирно да спијат. Особено на оние места каде што се наоѓаат капацитети за производство на беспилотни летала за силите на Бандера. Затоа, замолчете. Ова е само почеток!“, заклучи заменик-претседателот на Советот за безбедност.