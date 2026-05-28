28 мај во историјата – Формиран е „Фолксваген“

На 28 мај 1937 година, владата на Германија под контрола на Адолф Хитлер од Национал-социјалистичката (нацистичка) партија – формира нова државна автомобилска компанија, тогаш позната како Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH. Подоцна истата година, беше преименувана едноставно во Volkswagenwerk, или „Народна автомобилска компанија“.

Првично управуван од Германскиот работнички фронт, нацистичка организација, „Фолксваген“ беше со седиште во Волфсбург, Германија. Покрај неговата амбициозна кампања за изградба на мрежа од автопати и автопати со ограничен пристап низ Германија, важен проект за Хитлер беше развој и масовно производство на прифатливо, но сепак брзо возило кое може да се продава за помалку од 1.000 рајх марки (околу 140 долари во тоа време ). За да го обезбеди дизајнот за овој „народен автомобил“, Хитлер го повикал австрискиот и германскиот автомобилски инженер Фердинанд Порше. Во 1938 година, на нацистички митинг, Фирерот изјави: „Овој автомобил е направен за широките маси. Неговата цел е да одговори на нивните транспортни потреби и има за цел да им даде радост“. Меѓутоа, набргу откако KdF (Kraft-Durch-Freude)-Wagen (автомобилот „Сила низ радост“) беше прикажан за прв пат на Саемот за автомобили во Берлин во 1939 година, започна Втората светска војна, а „Фолксваген“ го запре производството. По завршувањето на војната, со фабриката во урнатини, сојузниците ќе го направат „Фолксваген“ во фокусот на нивните обиди да се оживее германската автомобилска индустрија.

Продажбата на „Фолксваген“ во Соединетите Држави првично беше побавна отколку во другите делови на светот, поради историските нацистички врски на автомобилот, како и неговата мала големина и необична заоблена форма. Во 1959 година, рекламната агенција „Дојл Дејн Бернбах“ започна значајна кампања, нарекувајќи го автомобилот „буба“ и претставувајќи ја неговата минијатурна големина како посебна предност за потрошувачите. Во текот на следните неколку години, VW стана најпродаваниот увозен автомобили во САД. Во 1960 година, германската влада продаде 60 отсто од акциите на „Фолксваген“ на јавноста, со што практично ја денационализираше. Дванаесет години подоцна, „бубата“ го надмина долгогодишниот светски производствен рекорд од 15 милиони возила, поставен од легендарниот модел Т на „Форд“ помеѓу 1908 и 1927 година.

Со дизајнот на „бубата“ релативно непроменет од 1939 година, продажбата порасна бавно во раните 1970-ти. VW направи чекор напред со воведувањето на поспортски модели како „ребит“ и подоцна „голф“. Во 1998 година, компанијата започна со продажба на високо рекламираната „нова буба“ додека сè уште го продолжуваше производството на својот претходник. По речиси 70 години и повеќе од 21 милион произведени единици, последната оригинална „буба“ излезе од линијата во Пуебла, Мексико, на 30 јули 2003 година.