Цел живот ги фрлате листовите од јаготките, а тие се вистинско богатство – еве што можете да направите со нив

Листовите од јаготките не се отпад, туку мирисен додаток на чај, оцет и смути. Пробајте пред повторно да ги фрлите.

Листовите од јаготки завршуваат во кантата со години, а воопшто не им е местото таму. Тој мал зелен врв што рутински го кинете има мирис, мала адстрингентност и многу корисна вредност во кујната. Домаќинките на село го знаат ова со децении, но ние во градот некако како да заборавивме.

Пред следниот пат да измиете килограм јаготки, застанете на момент. Постојат најмалку пет работи што можете да ги направите со она што вообичаено го фрлате. Една од нив го менува вкусот на лимонадата до непрепознатливост.

Зошто е штета да се фрли зелениот врв на јаготката?

Круните од јаготките имаат благ, тревен вкус што потсетува на млад чај. Кога ги сушите, добивате суровина слична на лист од капина или малина. Свежите додаваат вкус на пијалоците и маринадите, а сувите стануваат основа за зимски чај што не мора да го купувате во аптека.

Повеќето луѓе фрлаат до 10 проценти од тежината на овошјето, што значи половина килограм потрошена зелена маса за пет килограми јаготки. Апсурдно е кога ќе видите што може да се направи.

Чај од листови од јаготки што се пие цел ден

Ова е наједноставната употреба и во исто време најпознатата. Измијте ги коронките, распоредете ги на чиста крпа и сушете ги два до три дена на промаја, без директна сончева светлина. Кога ќе станат кршливи, чувајте ги во стаклена тегла.

Прелијте лажичка суви листови со чаша топла вода и оставете ги седум минути. Вкусот е благ, малку адстрингентен, совршен со капка лимон и лажица мед. Ладен, со лист од нане, станува летен пијалок што го надминува купениот ладен чај од продавница.

Оцет со вкус на овошје за пролетни салати

Ставете една шака свежи коронки во шише јаболков оцет и оставете го на темно место десет дена. Процедете и ќе добиете ароматизиран оцет кој прави чуда прелиен врз зелена салата со козјо сирење. Тој е миризлив, малку сладок и му дава на јадењето нешто што не можете да го купите во продавница.

Дали листовите од јаготките се јадат?

Да, зелените делови од јаготките се целосно јадливи и безбедни за консумирање од страна на здрави луѓе. Тие содржат танини и мала количина на витамин Ц. Луѓето кои земаат лекови за згрутчување на крвта треба претходно да се консултираат со лекар.

Смути во кој оди целата јаготки

Ова е најбрзата варијанта за оние кои немаат време да се исушат. Кога правите смути, не ги кинете круните. Ставете цели јаготки во блендер со банана, јогурт и лажица овесна каша. Листовите се целосно згмечени, а добивате дополнителна доза на влакна без никаков напор. Вкусот не се менува, проверете сами.

Шеќер со мирис на лето

Овој трик го користат слаткарите во подобри кујни. Измешајте една шака сушени и згмечени листови од јаготки со двесте грама бел шеќер. Затворете ја теглата и оставете ја да отстои две недели. Шеќерот ја апсорбира аромата и користете ја за да наросите палачинки, пити со крем или едноставно да засладите кафе кога сакате нешто различно.

Маринада за пилешко што изненадува

Звучи необично, но стеблата од јаготки измешани со маслиново масло, лук и лажичка соја сос прават маринада што му дава на пилешкото суптилна овошна нота. Печените пилешки крилца со оваа маринада ќе бидат јадење за кое гостите ќе зборуваат со недели.

Што да избегнувате?

Никогаш не користете листови од јаготки од растенија што се испрскани со пестициди од непознато потекло. Ако купувате јаготки на пазар, прашајте го продавачот дали се третирани. Од вашата сопствена градина или од доверлив производител, сте на безбедна страна.

Исто така, не ги сушете во рерна на висока температура бидејќи ја губат својата арома. Трпението од три дена на воздух дава неспоредливо подобар резултат.

Колку долго се чуваат сушените листови од јаготки?

Во затворена стаклена тегла на суво место, траат до една година без да ја изгубат својата арома.

Дали децата можат да пијат чај од листови од јаготки?

Да, чајот е благ и безбеден за деца постари од три години, но во помали количини и разреден.

Дали листовите од дива јаготки имаат ист вкус?

Дивите јаготки даваат поинтензивна и помиризлива арома, но постапката на подготовка е идентична со онаа на градинарските јаготки.