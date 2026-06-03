Иран го нападна аеродромот во Кувајт, еден загинат и повеќе повредени

Кувајтската војска соопшти дека иранските напади што го погодија терминалот на нивниот меѓународен аеродром предизвикаа значителна штета, убија најмалку едно лице и повредија неколку други.

Нападот се случи откако САД и Иран разменија нови ракетни и беспилотни летала, дополнително загрозувајќи ги напорите за обезбедување нов договор за прекин на огнот меѓу Вашингтон и Техеран.

Во текот на ноќта, американските сили испалија ракета „Хелфаер“ за да го онеспособат танкерот што се обидуваше да ја пробие американската блокада на Ормускиот теснец, а подоцна соопштија дека ги одбиле иранските одмазднички напади и нападнале локации на островот Кешм во Иран.

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) соопшти дека го нападнала седиштето на Петтата флота на САД во Бахреин со ракети и беспилотни летала како одговор на нападот врз Кешм, тврдење што Централната команда на американската војска го негираше.

Последната размена на оган започна кога Центком соопшти дека во вторникот гаѓал ненатоварен танкер – „М/Т Лекси“, со знаме на Боцвана. Центком соопшти дека авион испалил ракета за да го онеспособи моторот на танкерот додека минувал низ меѓународни води кон островот Харг во Иран во близина на Кувајт. Екипажот очигледно ги игнорирал повторените предупредувања во текот на 24 часа. Иран одговори со напад со дрон врз патничкиот терминал на аеродромот во Кувајт.

Портпаролот на Министерството за одбрана на Кувајт, бригадниот генерал Сауд Абдулазиз Ал-Атван, го опиша нападот како „криминална иранска агресија што резултираше со значителна материјална штета на зградата и повредени“.

Кувајтската државна новинска агенција соопшти дека властите за цивилно воздухопловство го прекинале сообраќајот и ги префрлиле дојдовните летови на алтернативни аеродроми.

Во соопштението од иранското Министерство за надворешни работи се обвинија Кувајт и Бахреин за нападите врз нив, осудувајќи го она што го нарече „колонијалистичка употреба од страна на Соединетите Држави на територијата и инфраструктурата на земјите во регионот за да ги унапредат своите агресивни планови против Иран“. Во соопштението се вели дека инцидентот „ја нагласува директната и несомнена одговорност на лидерите на Кувајт и Бахреин за акти на агресија од синоќа“.

Американските сили, исто така, соопштија дека собориле три еднонасочни дронови „лансирани од Иран кон цивилни морнари кои со право транзитирале низ регионалните води“.

Воениот советник на врховниот лидер на Иран се закани со повеќе ракетни напади и напади со беспилотни летала доколку САД ги обноват нападите врз Иран.

Најновата размена на напади го нагласува недостатокот на политички напредок во решавањето на кризата на Блискиот Исток, и покрај оптимистичките тврдења на американскиот државен секретар, Марко Рубио, во неговото прво појавување пред Комитетот за надворешни односи на Сенатот откако САД и Израел ја започнаа војната против Иран.

Рубио во вторникот ги повтори тврдењата дека е на дофат договор и тврдеше дека Техеран се согласил да преговара за аспекти од својата нуклеарна програма за кои одбил да разговара дури и пред еден месец.

Неговите коментари беа во директна спротивност со пораката од Иран, која укажуваше дека ќе ги прекине мировните преговори со САД во знак на протест против израелската офанзива во Либан, заканувајќи се со пропаст на преговорите со Вашингтон.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, рече: „Прекинот на огнот меѓу Иран и САД е недвосмислено прекин на огнот на сите фронтови, вклучително и во Либан. Неговото кршење на еден фронт е кршење на прекинот на огнот на сите фронтови. САД и Израел се одговорни за последиците од какво било кршење“.

Израелски воени авиони започнаа десетици напади низ јужен Либан и покрај новиот договор наводно посредуван од Доналд Трамп, со цел да се зајакне прекршениот прекин на огнот во Либан. (Ројтерс)