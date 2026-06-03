Украински дронови го погодија Петербург, додека во градот се овора „Рускиот Давос“

Украински дронови погодија енергетски и воени објекти во Санкт Петербург рано во средата, неколку часа пред меѓународните гости да се соберат на водечкиот економски форум на градот, што беше удар за Владимир Путин.

Неколку беспилотни летала со долг дострел се урнаа во складишта за нафта откако руската воздушна одбрана неуспешно се обиде да ги собори. Имаше гласни експлозии, а црн чад се издигаше високо над градот од пламениот нафтен терминал.

Гувернерот на Санкт Петербург, Александар Беглов, рече дека областите Кировски и Красноселски биле цел. Украина, исто така, ја погоди поморската база Кронштат и бродоградилиштето во Ленинградската област, пристаништето каде што се наоѓа руската Балтичка флота. Според извештаите, бродовите биле оштетени.

Нападите ќе бидат длабоко срамни за Кремљ, бидејќи се случуваат на околу 15 километри од форумот, каде што Путин треба да одржи клучен говор во петок. Гостите пристигнаа на церемонијата на отворање во средата под густ чад. Други не можеа да долетаат откако аеродромот во Санкт Петербург беше привремено затворен. Се очекува околу 20.000 посетители од 130 земји да присуствуваат на тридневниот годишен самит, кој е опишан како руски одговор на Давос. Меѓу нив се поранешниот германски канцелар Герхард Шредер, екстремно десничарската американска влијателна личност Кандас Овенс и браќата Тејт.

Доналд Трамп испрати официјална американска делегација предводена од Родни Мимс Кук помладиот. Кук го надгледува контроверзното проширување на балската сала во Белата куќа на претседателот и е претседател на Комисијата за ликовни уметности на САД. Друг гостин е поранешниот холивудски актер и поддржувач на Путин, Стивен Сигал.

Володимир Зеленски, пишувајќи на социјалните медиуми, рече дека нападот е најновиот пример за „санкциите со долг дострел“ на Украина. Тој рече дека дроновите погодиле „важни објекти на руска територија“, вклучувајќи го нафтениот терминал во Петербург, базата Кронштат и фабрика за производство на оружје во регионот Тамбов.

Зеленски истакна дека објектот за претовар на нафта, еден од најголемите на брегот на Балтичкото Море на Русија, е на околу 1.100 км од државната граница на Украина. „Им се заблагодарувам на нашите воини за нивната прецизност. Планот на Украина за санкции со долг дострел се спроведува точно како што е потребно за да се приближи мирот“, рече тој.

Радосните украински претставници споделија снимки од нападите, на кои се гледаат дронови како бучно зујат над хоризонтот на Санкт Петербург. „Форумот во Петербург се отвора со убав облак од црн чад во позадина по украинските напади“, објави Серхиј Стерненко, советник на украинскиот министер за одбрана.

Во вторник, бараж од руски ракети и беспилотни летала уби 23 лица низ Украина, а десетици други беа повредени, што го поттикна Зеленски да го обнови својот апел – упатен во писмо минатата недела до Белата куќа – САД да му обезбедат на Киев повеќе ракети-пресретнувачи „Патриот“.

Во последните месеци, Украина водеше сè поуспешна воздушна кампања за нарушување на руската економија. Дронови со долг дострел погодија пристаништа и складишта за нафта, воени фабрики и воздухопловни бази. Тие разнесоа танкери и камиони на клучен пат што ја поврзува окупираната јужна Украина со Крим, што доведе до недостиг на гориво низ целиот полуостров.

Во минатото, Русија го користеше форумот во Санкт Петербург за да привлече западни инвеститори. Од целосната инвазија на Путин врз Украина во 2022 година, повеќето се држеа настрана. Кремљ наместо тоа покани блиски регионални и други сојузници, вклучувајќи ги оваа година претседателите на Узбекистан и Танзанија, заедно со министрите од Куба, Белорусија и Саудиска Арабија.

Економскиот пратеник на Москва, Кирил Дмитриев, го опиша форумот како собир на „суверени земји“. Тој ги критикуваше „глобалистичките“ ривали кои учествуваа на годишниот собир во Давос во Швајцарија во јануари. „Земјите од глобалниот југ активно се движат кон партнерство со Русија и ќе бидат силно претставени“, рече тој.