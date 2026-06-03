Украинска одмазда за страшниот напад врз Киев. Драматични снимки од Санкт Петербург

Русија собори 30 беспилотни летала над Ленинградската област и продолжува да одбива напади, објави регионалниот гувернер Александар Дрозденко, додека градоначалникот на Москва пријави 13 соборени дронови кои летаат кон Москва.

Ленинградската област е дом на клучната инфраструктура за извоз на енергија и голема рафинерија за нафта, а од денеска до сабота во Санкт Петербург се одржува економски форум, чиј домаќин, како и претходните години, е рускиот претседател Владимир Путин. Во Санкт Петербург, вториот по големина град во Русија и родното место на Путин, аеродромот Пулково привремено ги ограничи влезните и појдовните летови, соопшти руската авијација Росавијација.

Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, на Телеграм објави дека уште 13 дронови кои летале кон руската престолнина биле соборени во раните утрински часови во средата.

За нападите со беспилотни летала извести и гувернерот на регионот Тамбов, Јевгениј Первишов. Тие удриле во згради во градот Мичуринск, а меѓу оштетените има и помошни објекти во индустрискиот погон, станбена зграда и библиотека. Нема повредени, рече Первишов.

Во Санкт Петербург во раните утрински часови бил погоден нафтен терминал, а според извештаите на очевидците одекнале силни експлозии и на локацијата избувнал голем пожар, пишува Киев Индипендент.

Жителите на Санкт Петербург објавија фотографии и видеа на социјалните мрежи на кои се гледа густ црн чад како се издига над нафтениот терминал во Санкт Петербург. Според анализата на независниот руски канал Астра на Телеграм, дронови го погодиле токму тој терминал и предизвикале пожар.

Тој е еден од најголемите руски капацитети за складирање и извоз на гориво, лоциран во Финскиот залив во рамките на Големото пристаниште Санкт Петербург. Терминалот прима и испраќа нафтени продукти по река, железница и пат, а неговиот годишен проток е 12,5 милиони тони.

Ukrainian drones continue to pound St Petersburg, with several successful waves, the city's landmarks shrouded in smoke. pic.twitter.com/TIrJxdgmzX — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 3, 2026

Гувернерот на Ленинградската област Александар Дрозденко изјави дека 30 дронови биле соборени над регионот, но не ги коментираше пожарите во пристаништето. Сè уште не е познат степенот на оштетување на терминалот. Странските медиуми не можеа независно да ги потврдат сите наводи во моментот на објавувањето.

Ова не е прв напад на тој објект. Во јануари 2024 година, украинско беспилотно летало наводно било соборено над терминалот, што исто така предизвикало пожар. Во септември 2025 година, украинските сили го погодија Приморск во Ленинградската област, најголемото руско пристаниште за товарење нафта на Балтичкото Море, на околу сто километри од Санкт Петербург, предизвикувајќи објектот привремено да ја прекине работата.

Новиот напад на нафтениот терминал дојде еден ден откако Русија изврши разурнувачки масовен напад со проектили и беспилотни летала врз Киев, Днипро и други украински градови. Во тој напад загинаа најмалку 23 лица, меѓу кои две деца, а повеќе од сто беа ранети. Нападот следеше неколкудневно исчекување, бидејќи украинската влада ги предупреди граѓаните дека Москва планира да изврши уште еден голем воздушен напад.

Во руската воена фабрика во Мичуринск, во областа Тамбов, ноќеска избувна пожар по напад со дрон. На видеата и фотографиите објавени на социјалните мрежи од локалните жители се гледа акција на противвоздушна одбрана, а потоа и експлозии и пламен околу централата.

Ukraine's UAVs engage in strategic attacks inside russia… Ukrainian UAVs have paid a visit to the russian company JSC 'Progress'. ⚔️ The company is known for the production of high-tech equipment for aviation and missile control systems. ⚔️ Targets in Moscow and St.… pic.twitter.com/Ko6yEyLgoD — Aleksandr X (@AleksandrX13) June 3, 2026

Целта на нападот беше фабриката JSC Progress, објект на руската одбранбена индустрија која произведува високотехнолошки системи за контрола на авиони и ракети, како и опрема за гасоводи и нафтоводи. Преку анализа на отворени извори и геолокација, независниот руски Телеграмски канал Астра потврди дека ударот предизвикал пожар во областа на фабриката.

Оваа фабрика произведува компоненти за руските крстосувачки ракети Kh-101 и Kh-59 со кои Москва ја напаѓа Украина. Локалните власти се уште не го коментирале нападот, а The Kyiv Independent не може самостојно да ги потврди овие наводи.

Ова е четврти регистриран украински напад врз фабриката Прогрес. Жителите пријавиле и напади во февруари оваа година и во јуни 2025 година и декември 2024 година. Градот Мичуринск се наоѓа на приближно 350 километри од руско-украинската граница. Украинските сили сè почесто вршат напади врз руски воени и индустриски објекти со домашно произведено оружје со цел војната да се префрли на руска територија.